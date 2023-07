VIDEO Memphis Depay maakt met rake uithaal indruk tegen Manchester City

Depay, die het voorbije seizoen geplaagd werd door blessureleed, maakte in de 66e minuut de openingstreffer namens.

Net als acht andere veldspelers kwam de Nederlander in de 62e minuut binnen de lijnen. Hij schoot raak na een één-tweetje met Ángel Correa. In de 74e minuut werd het 2-0 door een doelpunt van de Belg Yannick Carrasco. Pas in de 86e minuut deed Manchester City, waar coach Pep Guardiola ook driftig wisselde, iets terug via Ruben Dias.

Depay miste een groot deel van het afgelopen seizoen door blessures. Ook ontbrak hij begin juni bij Oranje in het eindtoernooi van de Nations League. Bij City bleef Nathan Aké aan de kant. De verdediger, die zaterdag zijn contract met twee jaar verlengde, kampt met een lichte kuitblessure.