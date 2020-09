Niet Tom Dumoulin of Bauke Mollema, maar Tadej Pogacar maakt indruk

Tadej Pogacar rijdt een ijzersterke etappe. Ⓒ ANP/HH

Wielerminnend Nederland ging er eens goed voor zitten. Een weekeinde in de Pyreneeën met Tom Dumoulin en Bauke Mollema als Nederlandse troeven. De Limburger na een bijna perfecte eerste Tour-week, waarin hij een keertje zonder serieuze schade op de grond lag. Mollema liet zich vrijdag verrassen in de wind, maar bergop leek de Groninger toch in orde. Het waren niet de twee Oranjeklanten die in de eerste aflevering van het Pyreneeën-tweeluik indruk maakten, maar een 21-jarige Sloveen, Tadej Pogacar.