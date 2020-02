De aftocht van Quincy Promes in de ArenA. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De kus die mister Ajax Sjaak Swart na de winnende 1-0 van Quincy Promes aan PSV-adviseur Guus Hiddink gaf, verried de opluchting in Amsterdam. Hoewel de aangeslagen bokser uit Eindhoven de ideale tegenstander was om het geslonken vertrouwen op te vijzelen, was niemand bij Ajax vooraf gerust op de goede afloop.