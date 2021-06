Hersenschuddig noopt Pedersen tot afstappen in Dauphiné

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Pedersen met hersenschudding uit Critérium du Dauphiné

23.09 uur: De Deen Mads Pedersen heeft met een hersenschudding moeten opgeven in de derde etappe van het Critérium du Dauphiné. De wereldkampioen van 2019 had tijdens de etappe een ogenschijnlijk onschuldige botsing met de Colombiaan Santiago Buitrago, maar de gevolgen bleken toch ernstiger dan gedacht.

De renner van Trek-Segafredo reed na zijn val door, maar de ploegleiding haalde hem na enkele kilometers uit de koers omdat hij last had van zijn hoofd. De ploeg volgde daarbij het speciale voorzorgsprotocol bij hoofdblessures. Uit onderzoek bleek dat hij een lichte hersenschudding heeft.

Pedersen had er vrede mee. „Het is natuurlijk teleurstellend op te geven in een wedstrijd, zeker in deze fase van het seizoen met de grote wedstrijden op komst, maar mijn gezondheid gaat voor alles”, meldde de 25-jarige Deen, dit voorjaar winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne.

Volleybal: Vrouwen onderuit tegen Verenigde Staten in Nations League

21.25 uur: De Nederlandse vrouwen hebben in de Nations League een duidelijke nederlaag geleden tegen de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Avital Selinger boog met 3-0. De setstanden waren 25-22 25-15 en 25-18.

Het was de tweede nederlaag in het toernooi, dat vier weken duurt in een ’coronabubbel’ in de Italiaanse kustplaats Rimini. De volleybalsters spelen gedurende deze periode in totaal vijftien wedstrijden. Oranje won al wel van België, Rusland en Thailand, maar verloor eerder van Duitsland. In de tussenstand staat de Nederlandse ploeg derde, achter koploper Amerika en Turkije.

In de eerste set ging de ploeg van Selinger, waarin veel jonge speelsters zijn opgenomen, goed mee met de Amerikaanse ploeg, de winnaar van de Nations League in 2018 en 2019. Toch kon Oranje niet doordrukken in de slotfase en pakte de tegenstander alsnog de set. In de twee sets erna toonde de Nederlandse ploeg lef, maar ontbeerde ze aanvalskracht.

Aanvoerder Anne Buijs maakte de meeste punten voor Nederland, 9 stuks. Indy Baijens (7) en Nina Daalderop (6) sloegen ook de nodige punten binnen. Woensdag is wereldkampioen Servië de zesde tegenstander.

Boogschieten: Titelverdediger Wijler de beste in kwalificatie EK

21.14 uur: Steve Wijler is goed begonnen aan het EK in de Turkse badplaats Antalya, waar hij zijn titel op het olympische onderdeel recurve verdedigt. De Limburger was de beste in de kwalificaties met 670 punten. Landgenoot Sjef van den Berg deed nauwelijks onder voor Wijler. Met 668 punten had hij de tweede score. Rick van der Ven, de derde Nederlander in het team dat deze zomer ook in actie komt op de Olympische Spelen in Tokio, kwam niet verder dan de 53e plaats met 632 punten.

„Een bizarre dag”, meldde bondscoach Ron van der Hoff. „We begonnen met goed weer en een goede start. Het sloeg vervolgens compleet om met veel harde windstoten en onweer. Met name Rick van der Ven had als linkshandige schutter nadeel hiervan. Aan het einde van de kwalificatie kwam de zon weer terug met een mooie één twee als gevolg.”

In de kwalificaties van de recurve bij de vrouwen was Gabriela Schloesser de beste Nederlandse met de zevende plaats: 655 punten. EK-debutant Laura van der Winkel noteerde 652 punten en die score was goed voor de vijftiende plaats. Mike Schloesser, de echtgenoot van Gabriela, noteerde de hoogste score op het onderdeel compound, dat niet olympisch is. Hij bleef met 716 punten slechts een punt onder zijn Europees record.

Tennis: Kvitova haakt af in Parijs door enkelblessure

17.27 uur: Tennisster Petra Kvitova heeft zich teruggetrokken op Roland Garros. De 31-jarige Tsjechische kan door een enkelblessure niet meer in actie komen. De nummer 12 van de wereld raakte zondag na haar winstpartij tegen de Belgische kwalificatiespeelster Greet Minnen geblesseerd. Ze kwam tijdens haar mediaverplichtingen onfortuinlijk ten val.

Volgens Kvitova zou het niet verstandig zijn om de gekwetste enkel deze week flink te belasten. „Ik ben zeer teleurgesteld. Het is ongelooflijke pech, maar ik zal sterk blijven en mijn best doen om voor het begin van het grasseizoen weer hersteld te zijn”, liet de tweevoudig Wimbledonkampioene weten.

Kvitova zou het in de tweede ronde opnemen tegen de 34-jarige Russin Elena Vesnina, die nu een vrije doortocht naar de derde ronde heeft gekregen. De nummer 1096 van de wereldranglijst kwam eerder tijdens dertien deelnames in Parijs nooit verder dan de derde ronde.

Schaatsen: Thialf krijgt weer uitstel in twist om zonnepanelen

16.14 uur: IJsstadion Thialf heeft opnieuw uitstel van de verzekeraars gekregen om een oplossing te vinden voor de problemen met 5000 zonnepanelen die op het dak liggen. De deadline liep in eerste instantie tot 1 februari en werd daarna verlengd tot 1 juni. Het uitstel is nu verlengd tot en met 30 november. Thialf moest in mei vorig jaar op last van de verzekeraars de zonnepanelen uitzetten, omdat ze in combinatie met het isolatiemateriaal dat op het dak ligt niet aan de veiligheidseisen zouden voldoen.

Met behulp van diverse partijen is er de afgelopen maanden met verzekeraars gewerkt aan het onderzoeken van de verschillende opties. Omdat niet alleen de beoordeling, maar ook de uiteindelijke uitvoering van een potentiële oplossing meer tijd in beslag zullen nemen, hebben verzekeraars akkoord gegeven op verlenging van de deadline, aldus Thialf.

Naast de eerder genoemde innovatieve coating is nu een zogeheten compartimentering als extra mogelijke oplossing naar voren gekomen. Bij deze optie wordt niet het gehele dak vervangen, maar worden er stroken in het dak aangebracht die voorzien worden van ander isolatiemateriaal. Daarmee wordt de kans op een totaalbrand aanzienlijk verkleind.

Directeur Marc Winters is tevreden met het proces en het resultaat in deze fase. „Het is goed dat we in onderling overleg de opties goed met elkaar onderzoeken én afwegen om tot een duurzame oplossing te komen. Het voordeel van de meest recente optie van compartimentering is dat de vereiste investering daarvoor aanmerkelijk lager zal zijn dan het aanbrengen van een nieuwe, innovatieve coating.”

Mountainbiken: NK gaan komend weekend niet door

13.05 uur: De NK mountainbike zijn verplaatst naar 11 en 12 september. De Nederlandse kampioenschappen zouden komend weekend plaatsvinden.

„De aanhoudende coronamaatregelen maakten de NK op het geplande tijdstip onmogelijk. De KNWU is daarom samen met de organisatie op zoek gegaan naar een nieuwe datum. Deze is gevonden in het weekeinde van 11 en 12 september”, aldus de wielerbond KNWU.

De NK worden gehouden op het Watersley Sports & Talent Park in Sittard. Vorig jaar was de titelstrijd vanwege de coronamaatregelen ook pas in september. Milan Vader en Anne Terpstra veroverden de titels in de eliteklassen, bij de beloftenvrouwen was Ceylin del Carmen Alvarado de beste.

Wielrennen: Europese wielerbond wil EK baanwielrennen begin oktober houden

12.39 uur: De Europese wielerbond UEC wil de EK baanwielrennen verschuiven naar begin oktober. De Europese kampioenschappen zouden eind juni plaatsvinden in de Belarussische hoofdstad Minsk. De Europese wielerbond UEC besloot het toernooi af te gelasten vanwege de gespannen situatie rond Belarus.

De UEC meldt dat er wordt gemikt op een start op 5 of 6 oktober en dat het toernooi zal duren tot 9 of 10 oktober. De Europese bond heeft contact met nationale bonden en treedt een dezer dagen naar buiten met een oplossing.

De kans dat het toernooi verhuist naar Apeldoorn, werd vorige week door Martin de Kok van organisatiebureau Libéma Profcycling klein geacht. „We werken goed samen met de UEC, maar het organiseren van een EK onder deze omstandigheden zou wel een hele grote uitdaging zijn. Niets is onmogelijk, maar dan zou er deze week wel iets in gang moeten worden gezet. En ik heb nog niets gehoord”, aldus De Kok.

De EK zouden plaatsvinden van 23 tot en met 27 juni. De baanploegen van Nederland en Duitsland hadden zich al teruggetrokken voor de Europese titelstrijd.

Algemeen: Olympische kampioene badminton Marín niet in Tokio

11.56 uur: De Spaanse badmintonster Carolina Marín, regerend olympisch kampioene, heeft zich afgemeld voor de Olympische Spelen van Tokio. De 27-jarige Spaanse ondervindt hinder van een knieblessure.

Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 versloeg Marín in de finale Pusarla Venkata Sindhu uit India. Marín werd ook al drie keer wereldkampioene en werd in het verleden uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar in Spanje.

Voetbal: Kahn volgt Rummenigge eind juni al op bij Bayern

11.55 uur: Oliver Kahn begint eind juni al als bestuursvoorzitter van Bayern München. De oud-doelman zou eigenlijk pas 1 januari Karl-Heinz-Rummenigge opvolgen, maar die datum is nu naar voren gehaald, melden meerdere Duitse media dinsdag.

Kahn maakt sinds begin vorig jaar al deel uit van het bestuur van Bayern. De 51-jarige voormalig international speelde van 1994 tot 2008 voor de Duitse topclub. Met de Duitse nationale ploeg eindigde hij bij het wereldkampioenschap van 2002 als tweede.

Kahn, die een contract heeft tot 2025, won met Bayern vier keer de landstitel, zes keer het nationale bekertoernooi en in 2001 de Champions League.

Voetbal: Feyenoord stelt Hulshoff aan als trainer Onder 21

11.54 uur: Feyenoord heeft Sipke Hulshoff aangesteld als nieuwe trainer van Feyenoord Onder 21. De 46-jarige Hulshoff is de opvolger van Rini Coolen, die recent werd benoemd tot hoofd jeugdopleiding. Hulshoff was de afgelopen twee seizoenen assistent bij FC Volendam.

„Voor mij waren er twee redenen om voor Feyenoord te kiezen. Ten eerste blijft Feyenoord een topclub en is dit daarom een prachtig avontuur. Daarnaast kijk ik ook uit naar de hernieuwde samenwerking met Arne Slot. Als trainer van Onder 21 wil ik zoveel mogelijke spelers naar een hoger plan tillen zodat hij er bij Feyenoord 1 optimaal van kan profiteren”, aldus Hulshoff.

Voor zijn periode in Volendam was Hulshoff assistent-trainer bij Cambuur waar hij samenwerkte met Slot, die deze zomer bij Feyenoord Dick Advocaat opvolgt als hoofdtrainer.

„Sipke werkt al ruim twintig jaar als trainer in het betaald voetbal en heeft een aanzienlijk deel van zijn carrière met jonge talenten gewerkt”, aldus technisch directeur Frank Arnesen. „Hij is dus de juiste persoon om leiding te geven aan Feyenoord Onder 21 en met die veelbelovende groep de weg naar de Keuken Kampioen Divisie in te slaan. Daar zo snel mogelijk in terecht komen is en blijft het doel voor onze beloften.”

Wielrennen: Brand verlengt contract bij wielerploeg Trek-Segafredo tot 2023

11.52 uur: Lucinda Brand heeft haar contract bij Trek-Segafredo verlengd tot eind 2023. Haar oude verbintenis liep eind 2021 af. De 31-jarige Brand rijdt op de weg voor Trek-Segafredo en in het veld voor Baloise-Trek Lions. Ze is regerend wereldkampioene veldrijden.

„Ik ben super enthousiast dat het team zoveel in mij gelooft dat ik mijn contract met deze duur kan verlengen. Vooral op de weg, want dit voorjaar had ik niet mijn beste resultaten”, aldus Brand. „Ik hoop zeker nog wat overwinningen te behalen en ik kijk erg uit naar de Giro, want die heb ik nog nooit eerder gereden in deze positie; met een duidelijke leider maar ook met mezelf als een zeer sterke klimmer. De nieuwe rol is erg spannend voor mij. Dat ik al zo lang in het wielrennen toch nog iets weet te vinden dat me opwindt, is fantastisch.”

Afgelopen weekend won Brand op de weg de Ronde van Thüringen. Begin dit jaar pakte ze in Oostende de wereldtitel veldrijden.

Voetbal: Renate Jansen van FC Twente beste speelster van eredivisie

10.44 uur: FC Twente-aanvoerder Renate Jansen is uitgeroepen tot beste speelster van de eredivisie van dit seizoen. Ze kreeg dinsdag de award uit handen van international Jill Roord.

Jansen kreeg de voorkeur boven Joëlle Smits (PSV), Aniek Nouwen (PSV), Esmee Brugts (PSV) en Sisca Folkertsma (FC Twente). De jury bestond uit sportjournalisten en oud-internationals. „Ze is de captain van het team dat het meest een team was en kampioen werd. Jansen is altijd aanspeelbaar én altijd gevaarlijk. Ze maakt van niets een doelpunt en is altijd betrokken bij het Twents gevaar”, aldus het oordeel van de jury.

Jansen heeft haar contract met FC Twente onlangs met een jaar verlengd.

Basketbal: Wizards voorkomt snelle uitschakeling in play-offs

09.12 uur: De basketballers van Washington Wizards hebben snelle uitschakeling in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA weten te voorkomen. De ploeg won met 122-114 van Philadelphia 76-ers en bracht de stand in de best-of-sevenseries terug naar 1-3.

Russell Westbrook en Bardley Beal waren op dreef voor de Wizards. Beal was topscorer met 27 punten. Westbrook voegde er 19 punten, 21 rebounds en 14 assists aan toe. Hij maakte hiermee zijn twaalfde triple-double in de playoffs.

„Ik heb nog nooit met 0-3 achter gestaan in de play-offs en ik was zeker niet van plan om de play-offs zonder een zege te verlaten”, aldus Beal.

Utah Jazz won het vierde duel met Memphis Grizzlies met 120-113 en pakte een 3-1 voorsprong in de best-of-sevenseries. Donovan Mitchell was goed voor 30 punten voor de Jazz.

Algemeen: Softbalteam Australië eerste olympische ploeg in Japan

07.14 uur: Het Australische softbalteam is dinsdag als eerste buitenlandse olympische ploeg gearriveerd in Japan. De atleten en de staf van de ploeg zijn allemaal gevaccineerd en moesten allemaal negatief getest zijn voor vertrek. Op luchthaven Narita nabij Tokio worden de softbalsters en hun begeleiders allemaal opnieuw getest, voordat ze verder kunnen reizen naar hun pre-olympisch trainingskamp in de Japanse stad Ota.

Op 23 juli beginnen in de Japanse hoofdstad de Olympische Spelen, die als gevolg van de coronapandemie met een jaar zijn uitgesteld. In Japan geldt tot 20 juni in meerdere regio’s de noodtoestand in verband met de vierde golf van coronabesmettingen. Peilingen wijzen uit dat een meerderheid van de Japanse bevolking wil dat de Spelen worden afgelast of weer worden uitgesteld. Voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is dat laatste geen optie.