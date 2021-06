Sport Kort: Eerste olympische sporters gearriveerd in Japan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Algemeen: Softbalteam Australië eerste olympische ploeg in Japan

07.14 uur: Het Australische softbalteam is dinsdag als eerste buitenlandse olympische ploeg gearriveerd in Japan. De atleten en de staf van de ploeg zijn allemaal gevaccineerd en moesten allemaal negatief getest zijn voor vertrek. Op luchthaven Narita nabij Tokio worden de softbalsters en hun begeleiders allemaal opnieuw getest, voordat ze verder kunnen reizen naar hun pre-olympisch trainingskamp in de Japanse stad Ota.

Op 23 juli beginnen in de Japanse hoofdstad de Olympische Spelen, die als gevolg van de coronapandemie met een jaar zijn uitgesteld. In Japan geldt tot 20 juni in meerdere regio's de noodtoestand in verband met de vierde golf van coronabesmettingen. Peilingen wijzen uit dat een meerderheid van de Japanse bevolking wil dat de Spelen worden afgelast of weer worden uitgesteld. Voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is dat laatste geen optie.