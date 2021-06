Sport Kort: Feyenoord stelt Sipke Hulshoff aan als trainer Onder 21

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Algemeen: Olympische kampioene badminton Marín niet in Tokio

11.56 uur: De Spaanse badmintonster Carolina Marín, regerend olympisch kampioene, heeft zich afgemeld voor de Olympische Spelen van Tokio. De 27-jarige Spaanse ondervindt hinder van een knieblessure.

Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 versloeg Marín in de finale Pusarla Venkata Sindhu uit India. Marín werd ook al drie keer wereldkampioene en werd in het verleden uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar in Spanje.

Voetbal: Kahn volgt Rummenigge eind juni al op bij Bayern

11.55 uur: Oliver Kahn begint eind juni al als bestuursvoorzitter van Bayern München. De oud-doelman zou eigenlijk pas 1 januari Karl-Heinz-Rummenigge opvolgen, maar die datum is nu naar voren gehaald, melden meerdere Duitse media dinsdag.

Kahn maakt sinds begin vorig jaar al deel uit van het bestuur van Bayern. De 51-jarige voormalig international speelde van 1994 tot 2008 voor de Duitse topclub. Met de Duitse nationale ploeg eindigde hij bij het wereldkampioenschap van 2002 als tweede.

Kahn, die een contract heeft tot 2025, won met Bayern vier keer de landstitel, zes keer het nationale bekertoernooi en in 2001 de Champions League.

Voetbal: Feyenoord stelt Hulshoff aan als trainer Onder 21

11.54 uur: Feyenoord heeft Sipke Hulshoff aangesteld als nieuwe trainer van Feyenoord Onder 21. De 46-jarige Hulshoff is de opvolger van Rini Coolen, die recent werd benoemd tot hoofd jeugdopleiding. Hulshoff was de afgelopen twee seizoenen assistent bij FC Volendam.

„Voor mij waren er twee redenen om voor Feyenoord te kiezen. Ten eerste blijft Feyenoord een topclub en is dit daarom een prachtig avontuur. Daarnaast kijk ik ook uit naar de hernieuwde samenwerking met Arne Slot. Als trainer van Onder 21 wil ik zoveel mogelijke spelers naar een hoger plan tillen zodat hij er bij Feyenoord 1 optimaal van kan profiteren”, aldus Hulshoff.

Voor zijn periode in Volendam was Hulshoff assistent-trainer bij Cambuur waar hij samenwerkte met Slot, die deze zomer bij Feyenoord Dick Advocaat opvolgt als hoofdtrainer.

„Sipke werkt al ruim twintig jaar als trainer in het betaald voetbal en heeft een aanzienlijk deel van zijn carrière met jonge talenten gewerkt”, aldus technisch directeur Frank Arnesen. „Hij is dus de juiste persoon om leiding te geven aan Feyenoord Onder 21 en met die veelbelovende groep de weg naar de Keuken Kampioen Divisie in te slaan. Daar zo snel mogelijk in terecht komen is en blijft het doel voor onze beloften.”

Wielrennen: Brand verlengt contract bij wielerploeg Trek-Segafredo tot 2023

11.52 uur: Lucinda Brand heeft haar contract bij Trek-Segafredo verlengd tot eind 2023. Haar oude verbintenis liep eind 2021 af. De 31-jarige Brand rijdt op de weg voor Trek-Segafredo en in het veld voor Baloise-Trek Lions. Ze is regerend wereldkampioene veldrijden.

„Ik ben super enthousiast dat het team zoveel in mij gelooft dat ik mijn contract met deze duur kan verlengen. Vooral op de weg, want dit voorjaar had ik niet mijn beste resultaten”, aldus Brand. „Ik hoop zeker nog wat overwinningen te behalen en ik kijk erg uit naar de Giro, want die heb ik nog nooit eerder gereden in deze positie; met een duidelijke leider maar ook met mezelf als een zeer sterke klimmer. De nieuwe rol is erg spannend voor mij. Dat ik al zo lang in het wielrennen toch nog iets weet te vinden dat me opwindt, is fantastisch.”

Afgelopen weekend won Brand op de weg de Ronde van Thüringen. Begin dit jaar pakte ze in Oostende de wereldtitel veldrijden.

Voetbal: Renate Jansen van FC Twente beste speelster van eredivisie

10.44 uur: FC Twente-aanvoerder Renate Jansen is uitgeroepen tot beste speelster van de eredivisie van dit seizoen. Ze kreeg dinsdag de award uit handen van international Jill Roord.

Jansen kreeg de voorkeur boven Joëlle Smits (PSV), Aniek Nouwen (PSV), Esmee Brugts (PSV) en Sisca Folkertsma (FC Twente). De jury bestond uit sportjournalisten en oud-internationals. „Ze is de captain van het team dat het meest een team was en kampioen werd. Jansen is altijd aanspeelbaar én altijd gevaarlijk. Ze maakt van niets een doelpunt en is altijd betrokken bij het Twents gevaar”, aldus het oordeel van de jury.

Jansen heeft haar contract met FC Twente onlangs met een jaar verlengd.

Basketbal: Wizards voorkomt snelle uitschakeling in play-offs

09.12 uur: De basketballers van Washington Wizards hebben snelle uitschakeling in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA weten te voorkomen. De ploeg won met 122-114 van Philadelphia 76-ers en bracht de stand in de best-of-sevenseries terug naar 1-3.

Russell Westbrook en Bardley Beal waren op dreef voor de Wizards. Beal was topscorer met 27 punten. Westbrook voegde er 19 punten, 21 rebounds en 14 assists aan toe. Hij maakte hiermee zijn twaalfde triple-double in de playoffs.

„Ik heb nog nooit met 0-3 achter gestaan in de play-offs en ik was zeker niet van plan om de play-offs zonder een zege te verlaten”, aldus Beal.

Utah Jazz won het vierde duel met Memphis Grizzlies met 120-113 en pakte een 3-1 voorsprong in de best-of-sevenseries. Donovan Mitchell was goed voor 30 punten voor de Jazz.

Algemeen: Softbalteam Australië eerste olympische ploeg in Japan

07.14 uur: Het Australische softbalteam is dinsdag als eerste buitenlandse olympische ploeg gearriveerd in Japan. De atleten en de staf van de ploeg zijn allemaal gevaccineerd en moesten allemaal negatief getest zijn voor vertrek. Op luchthaven Narita nabij Tokio worden de softbalsters en hun begeleiders allemaal opnieuw getest, voordat ze verder kunnen reizen naar hun pre-olympisch trainingskamp in de Japanse stad Ota.

Op 23 juli beginnen in de Japanse hoofdstad de Olympische Spelen, die als gevolg van de coronapandemie met een jaar zijn uitgesteld. In Japan geldt tot 20 juni in meerdere regio’s de noodtoestand in verband met de vierde golf van coronabesmettingen. Peilingen wijzen uit dat een meerderheid van de Japanse bevolking wil dat de Spelen worden afgelast of weer worden uitgesteld. Voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is dat laatste geen optie.