Moment van Toen: Voetbal maakt kennis met Cruijff-turn

Op het WK in 1974 was de Zweed Jan Olsson het eerste slachtoffer van de truc. In de 24e minuut van het groepsduel gaf Cruijff zijn opponent het nakijken met een briljante schijnbeweging. De FIFA herdenkt het historische sportmoment en deelt beelden van de iconische actie van Cruijff via Twitter.

Precies 36 jaar na dato heeft de wereldvoetbalbond troostende woorden voor Olsson. „Maak je geen zorgen, je was één van de velen die te maken hebben gehad met de Nederlandse hypnotiseur.”