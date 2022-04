Sport kort: Rugbybond straft Spanje met uitsluiting van WK in 2023

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ook badmintonkoppel Jille/Van der Lecq naar halve finales EK

19.20 uur: Na Robin Tabeling en Selena Piek in het gemengd dubbel zijn ook Ruben Jille en Ties van der Lecq doorgedrongen tot de halve finales van de Europese kampioenschappen badminton in Madrid. De mannen waren in de kwartfinales van de herendubbel in twee games te sterk voor de Noren Torjus Flaatten en Vegard Rikheim: 21-13 21-13.

Jille en Van der Lecq zijn als achtste geplaatst op het toernooi in de Spaanse hoofdstad. Hun tegenstander in de strijd om een plaats in de finale wordt later op donderdag bekend.

Voor Debora Jille en Cheryl Seinen eindigde het EK in de kwartfinales. Dat lag in de lijn der verwachtingen met het als eerste geplaatste koppel Gabriela en Stefani Stoeva als tegenstanders. De titelverdedigsters uit Bulgarije wonnen in twee games: 21-16 21-13.

Piek en Tabeling naar halve finales EK badminton

17.29 uur: Badmintonners Robin Tabeling en Selena Piek hebben donderdag de halve finales bereikt van het gemengd dubbel bij de Europese kampioenschappen in Madrid. Het Nederlandse duo versloeg het Deense koppel Mathias Christiansen/Alexandra Bøje, de nummers 3 van de plaatsingslijst.

Piek en Tabeling, zelf als vijfde geplaatst, wonnen in drie games: 18-21 21-17 21-14.

In de halve finales treffen Piek en Tabeling de Fransen Thom Gicquel en Delphine Delrue, de nummers 2 van de plaatsingslijst.

Rugbybond straft Spanje met uitsluiting van WK in 2023

17.07 uur: Spanje mag niet meedoen aan het WK rugby van 2023 in Frankrijk. Het land stelde in twee kwalificatiewedstrijden in 2020 en 2021 een niet-speelgerechtigde speler op. Een onafhankelijke tuchtcommissie vindt die overtreding van de regels zo ernstig, dat deelname aan de mondiale eindronde is uitgesloten. Spanje krijgt puntenaftrek en een boete van 25.000 pond (29.000 euro). Roemenië is aangewezen als vervanger.

De mondiale rugbybond noemde de speler in kwestie niet bij naam, maar volgens Spaanse media zou het gaan om de in Zuid-Afrika geboren Gavin van den Berg, die sinds 2018 voor Spanje uitkomt maar volgens de regels van World Rugby nog niet voor de nationale ploeg had mogen uitkomen. Hij speelde mee in twee kwalificatiewedstrijden tegen Nederland.

Het WK rugby vindt om de vier jaar plaats. Zuid-Afrika veroverde in de laatste editie in 2019 in Japan de wereldtitel.

Tijdstraf voor favoriet Thomas in Ronde van Romandië

16.05 uur: Geraint Thomas heeft in de Ronde van Romandië een tijdstraf van 20 seconden gekregen en een boete van 200 Zwitserse frank (195 euro). Hij is bestraft omdat hij in de slotfase van de etappe van dinsdag een drinkbus aanpakte op een plek waar dat niet is toegestaan.

De Britse renner van Ineos Grenadiers won vorig jaar de Ronde van Romandië en behoort dit jaar opnieuw tot de kanshebbers voor de eindzege. Hij begon de etappekoers door het Franstalige deel van Zwitserland dinsdag met een vierde plaats in de proloog. Hij klom woensdag een plekje in het klassement doordat zijn land- en ploeggenoot Ethan Hayter, die de openingstijdrit had gewonnen, veel tijd verloor na een valpartij.

Door de tijdstraf is Thomas gezakt naar de 25e plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op de Australische klassementsleider Rohan Dennis van Jumbo-Visma is opgelopen naar 36 seconden.

Urán verlaat Ronde van Romandië vanwege schouderblessure

12.12 uur: Rigoberto Urán gaat donderdag niet van start in de tweede etappe van de Ronde van Romandië. De Colombiaan liep woensdag een schouderblessure op bij een val in het slot van de eerste etappe, zo heeft zijn team EF Education-EasyPost bekendgemaakt.

„Hij zal verdere scans ondergaan om te bepalen hoe zwaar zijn blessure is”, meldt de ploeg op Twitter.

Op ongeveer 15 kilometer van de finish van de eerste rit in lijn kwam de 35-jarige Urán ten val, net als onder anderen Ethan Hayter, Steven Kruijswijk en Ion Izagirre.

Urán eindigde woensdag als 119e in de eerste etappe met een achterstand van ruim 10 minuten op winnaar Dylan Teuns. Donderdag legt het peloton een rit over 168,2 km af met start en aankomst in Échallens.

Sailing Team Nextgen Nederlandse afgevaardigde Ocean Race

11.02 uur: Stichting Sailing Holland en DutchSail hebben bekendgemaakt dat ze een Nederlands team inschrijven voor de veertiende editie van de Ocean Race in 2023. Het team zal aan de start verschijnen onder de naam ’Sailing Team Nextgen’.

Het is de dertiende keer dat een Nederlands team aan de start verschijnt van ’s werelds meest prestigieuze zeilwedstrijd rond de wereld. De campagne focust zich op toekomstige generaties en wordt ondersteund door verschillende partners. De campagne kan rekenen op de steun van Carolijn Brouwer, die in 2018 geschiedenis schreef door als eerste vrouw de race te winnen.

„Helaas heb ik nog nooit in een Nederlands team gevaren, maar met deze campagne hoop ik daar verandering in te kunnen brengen. Niet eens zozeer voor mezelf, maar ik wil mijn kennis en ervaring graag overbrengen op de huidige generatie jonge zeilers en daarnaast hoop ik daarmee een voorbeeld te kunnen zijn voor de volgende generaties. Ze moeten zien dat dromen haalbaar zijn”, zegt Brouwer.

De veertiende editie van de Ocean Race start op 15 januari 2023 in het Spaanse Alicante.

NAC ontvangt Oekraïense vluchtelingen bij wedstrijd tegen Top Oss

10.35 uur: NAC Breda ontvangt komende vrijdag zo’n vijftig Oekraïense vluchtelingen bij hun wedstrijd tegen TOP Oss. Ze worden door een van de sponsoren naar het stadion vervoerd.

De vluchtelingen worden momenteel opgevangen in de Koepel, de oude gevangenis in Breda die dienst doet als semi-permanente opvang voor mensen uit Oekraïne. Daar worden ze voor de wedstrijd opgehaald, waarna ze in het Rat Verlegh Stadion plaats zullen nemen in vak I.

De wedstrijd tussen NAC Breda en TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie begint vrijdagavond om 20.00 uur. NAC bezet na 36 gespeelde wedstrijden de 8e plek in het klassement en heeft 55 punten, TOP Oss staat met 41 punten op plek 14.

Basketballers Golden State Warriors verder in play-offs NBA

08.36 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben zich in de play-offs van de NBA ten koste van Denver Nuggets geplaatst voor de halve finales van de Western Conference. De Warriors wonnen in het eigen Chase Center het vijfde duel met 102-98.

Halverwege het duel stond het gelijk (48-48) en na het derde kwart hadden de Nuggets zelfs een voorsprong van 78-70. In het laatste kwart lieten de Warriors het echter niet tot een zesde wedstrijd komen in de best-of-seven-serie.

Stephen Curry was van grote waarde voor de thuisploeg en hij kwam tot 30 punten, evenveel als Nikola Jokic namens de bezoekers.

De Warriors nemen het bij de laatste vier op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Memphis Grizzlies en Minnesota Timberwolves.

Milwaukee Bucks bereikte via een zege op Chicago Bulls de halve finales van de Eastern Conference. Het vijfde duel, in Milwaukee, eindigde in 116-100. Giannis Antetokounmpo nam 33 punten voor zijn rekening namens de Bucks, die vorig jaar de titel pakten.