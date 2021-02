Grasmat in stadion Vitesse per direct vervangen

Pascal van Wijk, algemeen directeur van Vitesse, vindt het belangrijk om te investeren in het speelveld: „Het hebben van een goed speelveld is één van de randvoorwaarden die hoort bij topsport. Omdat het huidige veld in dusdanig slechte staat is, hebben we gekozen om dit op korte termijn aan te pakken door een volledig nieuw speelveld aan te leggen. We gaan er daarmee vanuit dat we de rest van het seizoen een goed bespeelbare mat in het stadion hebben liggen.”

Vanaf vrijdag vinden de werkzaamheden aan het veld plaats. De nieuwe mat is bespeelbaar vanaf de eerstvolgende thuiswedstrijd. In een week tijd vinden er dan drie thuisduels plaats. Want naast de competitieduels tegen VVV-Venlo (zaterdag 27 februari) en AZ (zondag 7 maart), speelt Vitesse op dinsdag 2 maart ook een thuiswedstrijd in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen VVV-Venlo.