’Corona-uitbraak bij Almere City FC’

De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie heeft volgens Omroep Flevoland te maken met vier gevallen van COVID-19. Drie spelers van de selectie en een lid van de technische staf zijn positief getest op het longvirus. Of ze ook klachten ondervinden, is niet duidelijk. Het viertal blijft voorlopig in thuisquarantaine.

Voor de formatie van trainer Ole Tobiasen staat maandagavond een duel op het programma. Almere City neemt het om 18.45 uur op tegen FC Den Bosch. Zonder de drie voetballers gaat de club uit Flevoland voor de vijfde zege op een rij. Bij een overwinning in Brabant nadert Almere City koploper NAC Breda tot op twee punten. De koploper van de Eerste Divisie is na zes speelronden nog zonder puntenverlies.