Corona zet weer streep door duel in Nederlandse voetbal

De wedstrijd tussen de nummers 12 en 2 van de Keuken Kampioen Divisie zou dinsdagavond (18.45 uur) worden gespeeld. De KNVB stelt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor de wedstrijd vast.

Bij Den Bosch is sprake van een corona-uitbraak, meldt Almere City. Volgens de KNVB gaat het om een coronageval bij de thuisploeg. De GGD heeft de complete selectie van de Bosschenaren verplicht in quarantaine te gaan.

Ook Almere City heeft drie positieve gevallen. Naast drie selectiespelers zou ook een lid van de technische staf een positieve test hebben afgelegd. Of zij klachten ondervinden, is niet duidelijk. Het viertal blijft voorlopig in thuisquarantaine.

Ondanks het wegvallen van de drie spelers kon de ploeg van trainer Ole Tobiasen ’de gang naar Brabant gewoon maken’, zo stelt de club via Twitter.

Zaterdag werd al de Eredivisie-wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle afgelast. Bij de thuisclub hadden vier spelers en twee stafleden positief getest op corona.

Almere City had tegen Den Bosch opgegaan voor de vijfde zege op een rij. Bij een overwinning was Almere City koploper NAC Breda tot op twee punten genaderd. De nummer één van de Eerste Divisie is na zes speelronden nog zonder puntenverlies.