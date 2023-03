Vervanger Frenkie de Jong? Koeman onder indruk van onervaren Wieffer

Koeman liet wel doorschemeren, dat hij Wieffer ziet als een serieuze optie voor het middenveld. Al heeft hij nog geen definitieve keuze gemaakt voor de invulling van de middenlinie. „Ik ben er nog niet uit. Er zijn meerdere opties waar ik voor kan kiezen. We hebben meerdere middenvelders. We hebben niet veel trainingen, maar we zullen er een aantal gebruiken om toch een bepaald gevoel te creëren. Of het een verrassing wordt? Dat zou kunnen. Jij doelt waarschijnlijk op Wieffer. Ik heb hem gisteren ook weer zien spelen. Daar zou ik niet bang voor zijn. Ik heb hem geselecteerd op basis van het feit, dat hij op dit niveau goed kan spelen. Nu Frenkie er niet bij is, moet daar iemand anders spelen. Maar nogmaals, daar ben ik nog niet uit.”

Voor de leeuwen

Bang om een jonge speler voor de leeuwen te gooien is Koeman dus niet. „Je scout, je kijkt naar de wedstrijden zoals gisteren en hoe hij daarmee omgaat. Dan maak je uiteindelijk een keuze. Ik heb niet het idee: ho, het is Frankrijk, het is eventueel een eerste wedstrijd. Nee, die keuze vind ik dan niet zo belangrijk. Ik selecteer hem om hem te zien en bij de groep te hebben, maar met name op basis van wat ik in de wedstrijden heb gezien van hem.”

Ronald Koeman kijkt toe tijdens de maandagtraining. Ⓒ ANP/HH

De bondscoach heeft zich verdiept in de persoonlijkheid van de 23-jarige middenvelder, die vorig jaar nog met Excelsior actief was in de Keuken Kampioen Divisie en eerder bij FC Twente niet aan de bak kwam. „Ik heb hem een paar weken geleden gesproken in Rotterdam. Ik heb ook informatie van de trainers van de clubs. Dan krijg je ook te horen dat hij twee benen op de grond heeft en ondanks alle lovende kritieken gaat hij daar op een goede manier mee om. Dat hoor je, dat zie je, dat ga ik nu van dichtbij zien. Hij zal niet tien man voorbij lopen en de bal op een presenteerblaadje geven aan de spits. Ik heb tegen hem gezegd, dat hij op termijn een nog betere Marten de Roon kan worden. Dat vond hij wel een compliment. Hij is een teamspeler en is vast aan de bal. Als het team de bal niet heeft, onderschept hij heel veel. In die richting hebben we vaak een beroep gedaan op De Roon, die een goed koppel was met Frenkie. En hij is nog jong, dus hij kan nog veel beter.

Frimpong

Koeman ging bij de persconferentie, waarmee de eerste interlandperiode van zijn tweede dienstverband als Oranje-bondscoach werd ingeluid, in op de keuzes die hij heeft gemaakt. Zo is Jeremie Frimpong, die nog in de WK-selectie zat, buiten de selectie gevallen. „Dat heeft te maken met een ander systeem. We hebben wedstrijden van hem gezien, dan is hij bijna meer rechtsbuiten dan rechtsback. Mijn rechtsback moet ook heel goed kunnen verdedigen. We hebben hem ook wel als rechtsback gezien en met name het verdedigen roept dan twijfels op.”

Bekijk ook: Koeman laat zich niet van de wijs brengen door absentie Frenkie de Jong

Door het afzeggen van Luuk de Jong en Vincent Janssen, die besloten hebben zich niet meer beschikbaar te stellen voor Oranje, heeft Koeman minder keuzes voor de spitspositie. „Luuk de Jong is een ander verhaal dan Vincent Janssen. Je praat over een leeftijdsverschil. Dat zijn keuzes die zij maken en dat respecteer ik. Ik heb altijd gezegd: graag of niet. Als je komt, moet je trots zijn dat je geselecteerd bent en dat ook uitstralen. Als dat om wat voor reden dan ook niet het geval is, moet je thuisblijven. We hebben voor de spits niet heel veel keus. In dat opzicht hebben we een probleem. Binnen deze selectie kunnen een aantal jongens daar prima spelen. Maar de selectie van Brobbey geeft aan dat we niet heel veel mogelijkheden hebben. Je selecteert iemand die geen basisspeler is bij Ajax, maar wel veel toekomst heeft. Als ik meer keuzes op die positie had gehad, ga je kijken naar wie speelt en ritme heeft”, aldus Koeman, die ook Thijs Dallinga als optie heeft overwogen. De oud-speler van Excelsior doet het goed bij Toulouse. „Natuurlijk hebben we ook de jongens in Frankrijk gevolgd, maar ik heb de keuze gemaakt voor Brobbey omdat ik hem tien dagen wil zien en ik denk, dat hij nog veel beter wordt.”

Weghorst geen plan-B

Koeman gaf verder aan, dat hij Wout Weghorst zeker niet als een pinchhitter beschouwt. „Weghorst is absoluut geen plan-B. Dat was ook de reden dat ik in mijn vorige periode koos voor Luuk de Jong, omdat ik hem een betere pinchhitter vond dan Wout. Maar hij heeft zich zo goed ontwikkeld, dat hij een serieuze optie is. Ik zie Wout als spits en niet als nummer tien.”

Wout Weghorst. Ⓒ ANP/HH

Opvallend is dat Donyell Malen, een speler, die eerst niet in de voorselectie zat, nu is opgeroepen als vervanger van Steven Bergwijn. „Op het moment dat we de voorselectie maakten, speelde hij niet, viel hij zelfs niet in. De laatste twee weken heeft hij rechtsbuiten gespeeld bij Dortmund. In mijn optiek was Bergwijn een van de rechtsbuitens. Dus ik wissel een rechtsbuiten in en haal er een jongen bij die gewend is om te spelen op die positie. Dat kunnen anderen ook, maar dat zijn jongens die aan de linkerkant spelen.”

Bekijk ook: Koeman snapt kritiek Tete aan zijn adres niet

Voor de vervanging van Frenkie de Jong was in eerste instantie Jordy Clasie in beeld, maar die bleek niet beschikbaar. „Dat heb ik overwogen. Ik heb hem vrijdag en vanmiddag nog gesproken. We willen eerst even checken of alles fit genoeg is, hij was niet honderd procent fit. Toen hebben we doorgeschakeld”, aldus Koeman, die vervolgens PSV’er Joey Veerman opriep. Het is voor de PSV’er de eerste keer dat hij voor Oranje is geselecteerd.