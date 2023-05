Ajax en Berghuis reageren op vuistslag: ’Mensen denken alles te kunnen roepen’

„Ik heb spijt van mijn actie, ik had dit niet moeten doen”, zegt Berghuis in een verklaring. „Na elke uitwedstrijd krijgen wij bij de bus heel veel verwensingen naar ons hoofd geslingerd, terwijl wij tijd maken om handtekeningen uit te delen aan fans die daar om vragen. Ik ben inmiddels wel wat gewend maar mensen denken maar alles te kunnen roepen. Mijn reactie lost niks op, dat snap ik ook. Het is niet goed, ik heb een voorbeeldfunctie als speler van Ajax.”

Ook Ajax laat zich uit over het incident. „Steven heeft op een verkeerde manier gereageerd. Hij heeft dat al snel bij John Heitinga kenbaar gemaakt en meteen zijn excuses aangeboden. Bij aankomst in de Arena heeft hij een gesprek gehad met Heitinga, Edwin van der Sar en Sven Mislintat. Zij wilden ook zijn kant van het verhaal horen. De conclusie is dat zijn reactie verkeerd was en dat Ajax die afkeurt. Hij heeft een boete gekregen.”

Berghuis, oud-speler van FC Twente, werd recentelijk zwaar bedreigd. In 2021 maakte de Oranje-international de pikante overstap van Feyenoord naar Ajax.