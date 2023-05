VIDEO: Steven Berghuis slaat supporter na nederlaag Ajax bij FC Twente

Steven Berghuis is woedend. Ⓒ Screenshot

Steven Berghuis heeft zich na afloop van de nederlaag van Ajax bij FC Twente (3-1) laten gaan in Enschede. Op beelden is te zien dat de Ajacied uithaalt in de richting van een fan, die niet in beeld is.