Nerveuze Simon Yates wint Tirreno-Adriatico, Kelderman vierde

Landgenoot Geraint Thomas, voormalig winnaar van de Ronde van Frankrijk, eindigde als tweede. Daarna kwam de Pool Rafal Majka, die op zijn beurt Wilco Kelderman (Team Sunweb) voor bleef.

De Italiaan Filippo Ganna, teamgenoot van Thomas bij Ineos, won de tijdrit. Mathieu van der Poel sloot de wedstrijd af met de 14e plaats in de slotrit. Hij had zondag de voorlaatste etappe gewonnen.

De 28-jarige Yates nam de leiding in het klassement door afgelopen vrijdag de koninginnenrit naar Sassotetto te winnen. Hij volgt op de erelijst de Sloveen Primoz Roglic op. De renner van Jumbo-Visma is momenteel drager van de gele trui in de Ronde van Frankrijk.

„Ik was voor deze afsluitende rit best zenuwachtig”, zei Yates kort na zijn succes. „We hebben een mooie week achter de rug hier en mede dankzij het geweldige werk van ons team stond ik eerste. Daarom wilde ik het afmaken. Het was lastig, maar ik heb mijn best gedaan. En dat bleek gelukkig genoeg.”

Ganna noteerde na 10,1 km in San Benedetto del Tronto een tijd van 10.42, voor de Belg Victor Campenaerts, die op achttien seconden tweede werd. De Australiër Rohan Dennis eindigde als derde op 26 seconden. Yates zette de achttiende tijd neer op 50 seconden.