Honda hoopt dat Max Verstappen motor kan blijven gebruiken

Verstappen viel tijdens de laatste race op Silverstone uit na een harde klapper, nadat hij werd aangetikt door Lewis Hamilton. Hoewel zijn RB16B direct kon worden afgeschreven, geldt dat dus niet voor de motor.

„De motor is teruggestuurd naar Sakura voor grondige controles”, laat een woordvoerder van Honda weten aan De Telegraaf. „We hebben ook bepaalde onderdelen vervangen, zoals toegestaan in de reglementen, zonder de FIA-regels te doorbreken. We zullen de motor deze vrijdag gebruiken om hem een goede baantest te geven, waarna we een duidelijker beeld moeten hebben van zijn levensvatbaarheid als racemotor.”

Teams mogen dit jaar drie motoren gebruiken. Verstappen is bezig aan zijn tweede krachtbron. Wie meer motoren nodig heeft in dit lange Formule 1-seizoen, krijgt een gridstraf.

