Paris Saint-Germain verslaat Monaco nu wel

Kylian Mbappé viert zijn tweede treffer voor PSG. Ⓒ AFP

Paris Saint-Germain heeft in de Franse competitie niet opnieuw punten verspeeld tegen AS Monaco. De koploper won de uitwedstrijd met 4-1. Beide clubs speelden afgelopen zondag in Parijs ook tegen elkaar. Dat duel eindigde in 3-3.