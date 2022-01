Motorcoureur Sam Sunderland herpakt zich in Dakar Rally

De Brit herpakte zich een dag later met winst van de achtste etappe, met een klassementsproef over 395 kilometer tussen Al Dawadimi en Wadi ad-Dawasir.

Sunderland was bijna 3 minuten sneller dan de Chileen Pablo Quintanilla, die als tweede eindigde. Van Beveren eindigde als negende op ruim 10 minuten. In het klassement heeft Sunderland nu 3.45 minuten voorsprong op de Oostenrijker Matthias Walkner en 4.43 minuten op Van Beveren. Quintanilla staat vierde op 5.30 minuten. Sunderland won de Dakar Rally in 2017.

Auto’s

Bij de auto’s boekte Mattias Ekström zijn eerste dagzege in Dakar. De Zweed legde in zijn Audi de proef als snelste af. Ekström was 49 seconden sneller dan zijn Franse teamgenoot Stéphane Peterhansel. Diens landgenoot Sébastien Loeb eindigde als derde op ruim 3 minuten. Klassementsleider Nasser Al-Attiyah moest ruim 10 minuten toegeven op de Zweed en zag zijn voorsprong op Loeb slinken tot een kleine 38 minuten. Bernhard ten Brinke is na het uitvallen van de tweelingbroers Tim en Tom Coronel de beste Nederlander op de 21e plaats in het algemeen klassement.

Russisch feestje bij trucks

Bij de trucks was het weer een Russisch feestje. De Kamaz-trucks eindigden op de eerste vier plaatsen, met Dmitri Sotnikov voor de derde keer in deze rally als winnaar. Hij heeft ook de leiding in het klassement, met nu 11 minuten en 25 seconden voorsprong op Edoeard Nikolajev.

De woestijnrally door Saudi-Arabië telt twaalf etappes en eindigt vrijdag.