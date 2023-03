PSV-trainer Van Nistelrooy: ’Overlijden van Thijs Slegers komt hard binnen’

„Het overlijden van Thijs komt hard binnen. Het is een harde waarheid en heel snel gegaan. Ik heb lang met hem samengewerkt, ik heb hem heel goed leren kennen. Thijs is een geweldig persoon met een goed en pittig karakter. Hij werd breed gedragen en was een geliefd persoon.”

Van Nistelrooy rekent zondag op een waardig eerbetoon in De Goffert als PSV de uitwedstrijd tegen NEC speelt. De supportersvereniging van de Nijmeegse club heeft aangekondigd, dat in de 12e minuut stilgestaan zal worden bij het overlijden van Slegers door middel van een applaus.