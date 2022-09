Mathieu van der Poel maakt hoofd vrij op mountainbike

„Ik ga nu naar huis, de rust opzoeken”, zei hij na aankomst op de luchthaven in België. „De ploeg en mijn advocaat gaan het verder afhandelen. Of ik nog ga koersen? Ik heb hard getraind voor het WK en ik ben in orde. Ik hoop nog wel iets te doen, maar het zal er ook van afhangen hoe ik mij voel.”

Lang thuis zitten, wilde Van der Poel duidelijk niet doen. Hij pakte woensdag zijn mountainbike en trok erop uit voor een tocht van bijna 90 kilometer over de prachtige paden van de Belgische Kalmthoutse Heide, het natuurdomein dat vlak bij zijn woning ligt. „Het hoofd vrijmaken op de MTB”, aldus Van der Poel op Strava. Het is voorlopig onduidelijk of de MvdP dit seizoen nog in actie komt en zo ja, in welke koersen.

Ⓒ Strava Van der Poel