Cruciale rol VAR bij zege van Fortuna bij Cambuur

In de slotfase voorkwam de VAR opnieuw dat Cambuur een penalty kreeg. Manschot had al naar de stip gewezen, ging nog eens naar de beelden kijken en kwam tot de slotsom dat hij ernaast zat. Daardoor bleef de 1-2 op het bord.

Tekst gaat verder onder de video:

Het was niet de eerste keer dat de VAR een cruciale rol speelde bij een wedstrijd tussen Cambuur en Fortuna. Bijna een jaar geleden werd een treffer van Zian Flemming geannuleerd omdat er een blok op een verdediger van Cambuur was gezet. Het werd daardoor geen 0-2. De Friezen zouden dat duel uiteindelijk met 2-1 winnen. Ditmaal voorkwam de VAR met zijn ingrijpen dat de bal op de verkeerde stip werd gelegd en was er sprake van een omgekeerd scenario.

Kwaliteitsinjectie

Fortuna Sittard verdiende de zege wel. Het was een groot deel van de wedstrijd de betere ploeg. Cambuur liet zich alleen in de eerste helft met een paar gevaarlijke uitbraken gelden. Uit een daarvan zorgde Mees Hoedemakers voor de openingstreffer. Het was de eerste goal voor eigen publiek sinds 1 oktober bij de 3-0 zege op PSV. Daarna slaagde Cambuur er 486 minuten niet meer in de eigen aanhang met een treffer te verwennen.

Mees Hoedemakers (m) viert de 1-0 met Mitchel Paulissen. Ⓒ ANP/HH

Even leek het er dus op dat het herstel zich al inzette voor de ploeg een kwaliteitsinjectie kreeg toegediend. Van de nieuwelingen begon Ben Rienstra op de bank en zat Navarone Foor nog niet bij de selectie. Hij was nog niet speelgerechtigd. De belangrijkste nieuweling moet nog komen. Het moeilijk scorende Cambuur wil nog een spits toevoegen. Het oog is daarbij gevallen op Daishawn Redan. Maar ook Emmen en Excelsior zijn in de markt voor de speler van Hertha BSC, die als huurling bij FC Utrecht te weinig speeltijd krijgt.

Bizarre slotfase

Door de absentie van de geblesseerde Jamie Jacobs moest trainer Sjors Ultee voor de wedstrijd tegen zijn oude club schuiven met de opstelling. Roberts Uldrikis, die dit seizoen nog droog staat, kreeg de plek in de punt van de aanval van de club.

De laatste thuisgoals waren op 1 oktober gevallen bij de 3-0 zege op PSV. Dat was één van de twee wedstrijden waarin Cambuur makkelijk scoorde. Dat gebeurde eerder bij het bezoek aan Fortuna, waar Ultee toen nog op de bank zat. Door vier goals van buiten de zestien won het indertijd in schutskleuren gehulde Cambuur met 1-4. „Ik heb maar met drie spelers gewerkt die dat duel bij Fortuna op het veld stonden”, gaf Ultee aan hoeveel er sinds zijn gedwongen vertrek begin dit seizoen bij de Limburgers is veranderd.

Coach Julio Velazquez van Fortuna met zijn collega Sjors Ultee van Cambuur. Ⓒ ANP/HH

Ultee moest constateren dat Fortuna de betere ploeg was. Maar de Limburgers kwamen in de eerste helft niet verder dan een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Inigo Córdoba. In de bizarre slotfase grepen de Limburgers alsnog de zege. Cambuur kreeg dus tot twee keer toe geen strafschop. Fortuna kreeg er wel een en Yilmaz faalt nooit vanaf de stip. Inigo Córdoba kon het karwei daarna afmaken. Cambuur speelde na de rust te slordig en omsamenhangend om ergens aanspraak op te maken.

Reacties na afloop

Ultee zei dat hij op de bank weer eens ervaren had dat de wereld er in een paar tellen heel anders uit kan zien. „Je denkt op 2-0 te komen en met een man meer te gaan spelen”, doelde hij op de penalty voor zijn ploeg en de rode kaart voor Fortuna. „Maar Yilmaz zette er aan de andere kant slim zijn been voor. Het houdt mij veel meer bezig dat we, net als tegen Sparta, een penalty weggeven terwijl de tegenstander niet gevaarlijk is. Yilmaz liep weg van het doel.”

De tweede keer dat Manschot de bal op de stip wilde leggen vond Ultee de overtreding zelf ook heel licht. „Ik dacht nog: het zal toch niet twee keer gebeuren dat hij ons een penalty afpakt. Maar dat gebeurde dus toch”, aldus de trainer van de Friezen.

Zijn collega Julio Velázquez hield zich op de vlakte. „Ik heb de situaties niet teruggezien en heb er dus geen mening over. Maar we boeken hier een heel belangrijke zege”, aldus de Spanjaard.