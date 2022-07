Premium Het beste van De Telegraaf

Verbod kost clubs straks elk jaar 20 tot 30 miljoen Chris Woerts: ’Gokreclame in betaald voetbal korte, heftige liefde die in 2025 over is’

Door wilber hack Kopieer naar clipboard

Chris Woerts. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - ’Een korte, maar heftige liefde die in 2025 voorbijgaat’. Zo noemt marketingdeskundige Chris Woerts de sponsorovereenkomsten die verschillende gokbedrijven met clubs in het betaald voetbal sloten. Door bemoeienis van de overheid is een reclame-uiting van dat soort bedrijven vanaf 1 januari 2025 op shirts niet meer toegestaan. Dat gaat het betaald voetbal jaarlijks zo’n 20 tot 30 miljoen euro kosten.