Domstedelingen al zeker van play-offs Hete Eredivisie-afsluiter FC Utrecht met plek zes nog in vizier

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Rick Kruys is klaar voor de play-offs, maar wil de Eredivisie eerst goed afsluiten Ⓒ Pro Shots

UTRECHT - Voor negen ploegen staat er op de laatste speeldag van de Eredivisie nog veel op het spel bij de verdeling van het laatste play-offticket en de strijd om de twee resterende degradatieplaatsen. Daar hoort FC Utrecht niet bij, maar trainer Rick Kruys vindt dat er tegen Willem II, dat moet winnen om kans te maken op lijfsbehoud, nog veel te verdienen valt voor zijn ploeg. „We willen nog heel graag plek zes pakken. Daarbij zijn we afhankelijk van wat Ajax tegen Vitesse doet. Maar als we zelf winnen, hebben we in ieder geval nog kans om die plek te bereiken.”