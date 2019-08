Sport Kort: Federer en Nadal bundelen krachten

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

Tennis: Federer en Nadal in spelersraad ATP

22.48 uur: Roger Federer en Rafael Nadal treden toe tot de spelersraad van de ATP, de associatie voor tennisprofs. Beiden maakten al eerder deel uit van het gezelschap van twaalf. Ze beginnen direct met hun functie en zitten tot Wimbledon 2020 in de raad. Federer en Nadal nemen samen met de Oostenrijker Jürgen Melzer de plekken in van Robin Haase, Jamie Murray en Sergiy Stakhovsky. Dat drietal besloot vlak voor Wimbledon hun taken neer te leggen uit onvrede over de gang van zaken. Novak Djokovic bleef wel in de spelersraad.

Korfballers opnieuw tegen België in WK-finale

20.32 uur: De Nederlandse korfballers hebben zich ten koste van China voor de finale van het WK geplaatst. De Aziaten werden in het Zuid-Afrikaanse Durban met 27-12 verslagen. In de finale neemt Oranje het op tegen België, dat een golden goal nodig had om Chinees Taipei te kloppen: 20-19. Nederland kan voor de tiende keer de wereldtitel veroveren. Oranje won de laatste zes edities van het WK en al die keren werd België in de finale verslagen. Vier jaar geleden werd het 27-18 voor Nederland.

Beachvolleybal: Nederlanders net aan door groepsfase op EK

19.12 uur: Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde hebben op het EK beachvolleybal in Moskou de groepsfase ternauwernood overleefd. Na het verlies van de eerste twee partijen stelden ze in hun laatste groepswedstrijd toch nog de derde plek in de poule veilig. Varenhorst en Van de Velde wonnen in drie sets van de Duitse combinatie Bergmann/Harms. Het werd 21-12 18-21 15-12.

Jonas Vingegaard Ⓒ Tour de Pologne

Wielrennen: Eerste profzege voor Vingegaard in Polen

18.44: Jonas Vingegaard heeft de zesde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De 22-jarige Deen van Jumbo-Visma was de sterkste in de koninginnenrit over 160 kilometer van Zakopane naar Koscielisko en boekte zo de 40e zege van het seizoen voor zijn team. Vingegaard boekte niet alleen zijn eerste profzege, hij nam ook de leiding in het algemeen klassement over van de Duitser Pascal Ackermann. Vingegaard heeft in het algemeen klassement nu een voorsprong van 4 seconden op Pavel Sivakov van Team Ineos.

Schoonspringen: Europese titel voor Inge Jansen

18.26 uur: Inge Jansen is de nieuwe Europese kampioene op de 3 meterplank. De Limburgse, die zich onlangs bij de WK plaatste voor de Olympische Spelen, sprong het beste tijdens de finale in Kiev. Jansen kwam in de Oekraïense hoofdstad tot een score van 293,85. Ze had zich eerder op donderdag met de derde score voor de eindstrijd geplaatst. De Russische Kristina Ilinich werd tweede (296,60), voor de Duitse Tina Gerpunzel: 290,15.

Voetbal: Trainer Doll bij Apoel Nicosia aan de slag

17.31 uur: Thomas Doll is de nieuwe trainer van Apoel Nicosia. De 53-jarige Duitser is de opvolger van Paolo Tramezzani, die dinsdag werd ontslagen na de thuisnederlaag tegen Qarabag (1-2) in de derde voorronde van de Champions League.

Anne Van Dam Ⓒ Hollandse Hoogte

Golf: Sterk begin Van Dam op Schotse Open

15.14 uur: Anne van Dam is met een ronde van 63 slagen uitstekend gestart bij het Schotse Open, een toernooi uit de Europese Tour. Op de banen van The Renaissance Club in North Berwick bleef de Nederlandse golfprof daarmee acht slagen onder het baangemiddelde.

Van Dam kwam tot twee eagles (2 onder par) en zeven birdies. Daar stonden drie bogeys tegenover. Daarmee leidt ze voorlopig in de eerste ronde met eenzelfde score als de Zuid-Koreaanse Lee Mi-hyang en de Amerikaanse Jane Park. Nog lang niet alle speelsters zijn binnen.

Lobke Berkhout Ⓒ ANP

Zeilen: Zeilsters naar Olympische Spelen

10:04 uur: De zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout hebben zich ondanks de twaalfde plaats op het WK 470 in Enoshima geplaatst voor de Spelen van Tokio 2020. Op de wateren waar volgend jaar om de olympische titels wordt gevaren, was een plaats bij de beste zes landen die zich nog niet geplaatst hadden voldoende voor een ticket voor de Spelen. Het toernooi zit erop voor het Nederlandse duo, slechts de beste tien boten komen terug voor de medalrace.

Op de laatste dag finishten Zegers en Berkhout als tiende en elfde. Daardoor zakten ze een plaatsje in het klassement. De Britse zeilsters Hannah Mills en Eilidh McIntyre behielden de leiding.

Thymen Arensman Ⓒ Hollandse Hoogte

Wielrennen: Sunweb strikt wielertalent

09:37 uur: Team Sunweb heeft het Nederlandse wielertalent Thymen Arensman vastgelegd. De 19-jarige Gelderlander rijdt nu nog voor SEG Racing Academy en zal zich in de zomer van 2020 voegen bij Sunweb.

De wielerploeg maakte tegelijkertijd bekend nog twee talentvolle renners te binden. De 21-jarige Italiaan Alberto Dainese en de 20-jarige Engelsman Mark Donovan komen de ploeg van Tom Dumoulin versterken.

Enric Mas Ⓒ BSR Agency

Wielrennen: Mas maakt transfer

De Spaanse wielrenner Enric Mas zet zijn loopbaan voort bij Movistar. De 24-jarige ronderenner komt over van Deceuninck - Quick-Step waarvoor hij dit jaar bij zijn debuut in de Tour de France vooral in dienst reed van de Fransman Julian Alaphilippe. Mas had zich vorig jaar in de Vuelta al nadrukkelijk gemeld als kandidaat-winnaar van een grote ronde. Hij moest in het eindklassement alleen de Brit Simon Yates voorlaten.

Mas, die afkomstig is van Mallorca, tekent bij Movistar een contract voor drie jaar. Hij boekte vorig jaar twee overwinningen: een bergrit in de Ronde van Baskenland en een nog veel zwaardere etappe in de Ronde van Spanje met aankomst in Andorra. Het was zijn tweede optreden in de Vuelta na zijn debuut in 2017.

Naomi Osaka is hard op weg om de nummer éé positie op de wereldranglijst weer in handen te krijgen. Ⓒ AFP

Tennis: Osaka virtueel weer op één

07:02 uur: Naomi Osaka en Serena Williams hebben de derde ronde gehaald van het sterk bezette tennistoernooi van Toronto. Osaka, de Japanse nummer twee van de wereld, hoefde slechts een set te spelen (6-2 winst) omdat haar Duitse tegenstandster Tatjana Maria met een blessure opgaf. Williams had het een stuk moeilijker met Elise Mertens maar won wel in twee sets: 6-3 en 6-3.

De 21-jarige Osaka staat door het bereiken van de derde ronde virtueel op de eerste plaats van de wereldranglijst. Bij het toernooi van Toronto kan alleen de Tsjech Karolina Pliskova die positie nog in gevaar brengen. De 23-voudig grandslamwinnares Williams trof met de Belgische Mertens de kwartfinalist van vorig jaar en nummer 20 van de wereld. De Amerikaanse, tiende op de mondiale ranking, kwam in allebei de sets op achterstand maar vocht zich telkens terug.

De teleurstelling is groot bij Stefanos Tsitsipas. Ⓒ AFP

Tennis: Tsitsipas laat zich verrassen

06:43 uur: Stefanos Tsitsipas heeft zich niet weten te plaatsen voor de derde ronde van het masterstoernooi van Montreal. Op het Canadese hardcourt was de Pool Hubert Hurkacz in drie sets te sterk: 6-4, 3-6 en 6-3.

De als vierde geplaatste Griek bereikte vorig jaar in Montreal de finale, die hij verloor van Rafael Nadal. Hurkacz, de nummer 48 van de wereldranglijst, maakte het Tsitsipas toch erg lastig.