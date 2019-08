Sport Kort: Zeilsters naar Olympische Spelen

Zeilsters naar Olympische Spelen

10:04 uur: De zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout hebben zich ondanks de twaalfde plaats op het WK 470 in Enoshima geplaatst voor de Spelen van Tokio 2020. Op de wateren waar volgend jaar om de olympische titels wordt gevaren, was een plaats bij de beste zes landen die zich nog niet geplaatst hadden voldoende voor een ticket voor de Spelen. Het toernooi zit erop voor het Nederlandse duo, slechts de beste tien boten komen terug voor de medalrace.

Op de laatste dag finishten Zegers en Berkhout als tiende en elfde. Daardoor zakten ze een plaatsje in het klassement. De Britse zeilsters Hannah Mills en Eilidh McIntyre behielden de leiding.

Enric Mas Ⓒ BSR Agency

Wielrenner Mas maakt transfer

De Spaanse wielrenner Enric Mas zet zijn loopbaan voort bij Movistar. De 24-jarige ronderenner komt over van Deceuninck - Quick-Step waarvoor hij dit jaar bij zijn debuut in de Tour de France vooral in dienst reed van de Fransman Julian Alaphilippe. Mas had zich vorig jaar in de Vuelta al nadrukkelijk gemeld als kandidaat-winnaar van een grote ronde. Hij moest in het eindklassement alleen de Brit Simon Yates voorlaten.

Mas, die afkomstig is van Mallorca, tekent bij Movistar een contract voor drie jaar. Hij boekte vorig jaar twee overwinningen: een bergrit in de Ronde van Baskenland en een nog veel zwaardere etappe in de Ronde van Spanje met aankomst in Andorra. Het was zijn tweede optreden in de Vuelta na zijn debuut in 2017.

Naomi Osaka is hard op weg om de nummer éé positie op de wereldranglijst weer in handen te krijgen. Ⓒ AFP

Osaska virtueel weer op één

07:02 uur: Naomi Osaka en Serena Williams hebben de derde ronde gehaald van het sterk bezette tennistoernooi van Toronto. Osaka, de Japanse nummer twee van de wereld, hoefde slechts een set te spelen (6-2 winst) omdat haar Duitse tegenstandster Tatjana Maria met een blessure opgaf. Williams had het een stuk moeilijker met Elise Mertens maar won wel in twee sets: 6-3 en 6-3.

De 21-jarige Osaka staat door het bereiken van de derde ronde virtueel op de eerste plaats van de wereldranglijst. Bij het toernooi van Toronto kan alleen de Tsjech Karolina Pliskova die positie nog in gevaar brengen. De 23-voudig grandslamwinnares Williams trof met de Belgische Mertens de kwartfinalist van vorig jaar en nummer 20 van de wereld. De Amerikaanse, tiende op de mondiale ranking, kwam in allebei de sets op achterstand maar vocht zich telkens terug.

De teleurstelling is groot bij Stefanos Tsitsipas. Ⓒ AFP

Tsitsipas laat zich verrassen

06:43 uur: Stefanos Tsitsipas heeft zich niet weten te plaatsen voor de derde ronde van het masterstoernooi van Montreal. Op het Canadese hardcourt was de Pool Hubert Hurkacz in drie sets te sterk: 6-4, 3-6 en 6-3.

De als vierde geplaatste Griek bereikte vorig jaar in Montreal de finale, die hij verloor van Rafael Nadal. Hurkacz, de nummer 48 van de wereldranglijst, maakte het Tsitsipas toch erg lastig.