Lewandowski onzeker voor bekerduel met Real, Beune verlengt bij IKO

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Beune verlengt contract bij Team IKO

13.31 uur: Joy Beune heeft haar toekomst verbonden aan Team IKO. Ze heeft haar contract verlengd tot en met het seizoen 2025-2026. Robin Groot en Sebas Diniz hebben eveneens besloten om tot en met de Olympische Spelen van Milaan voor Team IKO uit te komen.

„Ik merk vanaf dag één dat ik bij Team IKO helemaal op mijn plek zit en ik weet zeker dat ik in deze omgeving voor medailles kan gaan”, stelt Beune. „Het grote doel is uiteraard de Spelen van 2026 maar ook komend weekend wil ik er al staan op het WK in Heerenveen.”

„Joy, Robin en Sebas hebben zich alle drie ontzettend goed ontwikkeld tijdens hun eerste jaar bij ons en we denken dat het einde nog lang niet in zicht is”, laat Team IKO in een persbericht weten. „Joy meldt zich stap voor stap bij de wereldtop, Robin plaatste zich voor meerdere internationale wedstrijden en Sebas schurkt tegen de World Cups aan op de 500 meter. We hebben dit jaar een weg ingeslagen die goed bevalt. Dat geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst, daarom ook contracten tot en met Milaan 2026.”

Barcelona-spits Lewandowski onzeker voor bekerduel met Real

13.03 uur: Barcelona heeft mogelijk niet de beschikking over Robert Lewandowski voor de eerste wedstrijd in de halve finale van de Spaanse beker, donderdag tegen Real Madrid. De Poolse spits kampt met een verrekking in zijn linker hamstring, meldde de koploper van Spanje maandag.

Barcelona gaf niet aan hoelang Lewandowski buitenspel staat, maar de wedstrijd in het Bernabéu-stadion van Madrid lijkt mogelijk te vroeg te komen.

Lewandowski speelde zondag nog de volledige 90 minuten tijdens de 1-0-nederlaag bij Almería. Ondanks de nederlaag heeft de koploper een voorsprong van 7 punten op naaste belager Real Madrid.

De twee grootmachten spelen donderdag het eerste duel van het tweeluik in de beker. De terugwedstrijd staat op 5 april in Barcelona op het programma.

Snowboardster Peperkamp tiende in WK-finale slopestyle

11.27 uur: Snowboardster Melissa Peperkamp is op de WK in het Georgische Bakoerjani als tiende geëindigd op het onderdeel slopestyle, een race met sprongen en obstakels. Ze eindigde met een totaal van 67,35 punten. Na de eerste van twee runs stond ze nog zevende.

Peperkamp had zich ook als tiende geplaatst voor de finale met twaalf deelneemsters. De Britse Mia Brookes won het goud met 91,38 punten.

Niek van der Velden en Sam Vermaat plaatsten zich vrijdag voor de WK-finale van het onderdeel slopestyle van de mannen, die voor maandagmiddag op het programma staat.

Murray mist toernooi in Dubai vanwege heupblessure

10.31 uur: Andy Murray komt deze week niet in actie op het tennistoernooi van Dubai. De Schot heeft zich afgemeld vanwege een heupblessure. Hij onderging in 2019 een operatie aan een heup en stond daarna langdurig aan de kant.

Murray verloor zaterdag de finale van het Qatar Open. De Rus Daniil Medvedev, vorige week ook al winnaar in Rotterdam, was in twee sets te sterk: 6-4 6-4. Murray vertelde na de eindstrijd dat hij beter naar zijn lichaam moet luisteren. „Op mijn leeftijd moet ik bewust worden van de problemen die ik heb”, zei de 35-jarige Schot. „Ik kan niet doorgaan totdat er weer iets gebeurt. Ik moet daar slimmer in worden.”

PSG-verdediger Kimpembe mist rest van het seizoen door blessure

07.18 uur: De Franse verdediger Presnel Kimpembe van Paris Saint-Germain komt dit seizoen niet meer in actie. De 27-jarige Franse international heeft in het duel met Olympique Marseille een zware blessure aan de achillespees opgelopen, zo bevestigde coach Christophe Galtier na de 3-0-zege van PSG.

Kimpembe ging in de 13e minuut van de wedstrijd in Marseille naar de grond en bleef enkele minuten liggen zonder te bewegen. Hij moest met een brancard van het veld en was in tranen.

De verdediger miste eind vorig jaar ook al het WK voetbal door een blessure. Kimpembe had twee weken geleden zijn rentree gemaakt bij PSG.

Skiër Steen Olsen wint eerste wereldbekerslalom na misser Ginnis

07.15 uur: Skiër Alexander Steen Olsen heeft in het Amerikaanse Palisades Tahoe zijn eerste wereldbekerwedstrijd op de slalom gewonnen. In lastige weersomstandigheden, met zware sneeuwval en veel wind, was de 21-jarige Noor na twee runs 5 honderdsten van een seconden sneller dan zijn landgenoot Timon Haugan. Op de derde plaats eindigden de Franse olympisch kampioen Clément Noël, die de snelste was in de eerste run, en de Bulgaar Albert Popov, die als nummer 25 begon aan de tweede run.

Steen Olsen moest lang wachten voordat hij de overwinning kon vieren. De Griek AJ Ginnis leek zijn eerste wereldbekerzege te hebben behaald met de snelste totaaltijd na twee runs, maar de jury besloot na lang beraad dat de skiër een poortje had gemist.