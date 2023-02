Scaloni verlengt contract bij wereldkampioen Argentinië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Argentijnse bondscoach Scaloni verlengt contract

19.52 uur: De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni heeft zijn contract tot medio 2026 verlengd. Dat is hij overeengekomen met Claudio Tapia, de voorzitter van de nationale voetbalbond van het land. Onder leiding van Scaloni veroverde Argentinië eind vorig jaar in Qatar de wereldtitel.

„Scaloni en Tapia hebben vandaag een ontmoeting gehad om voor de komende jaren een overeenkomst te bereiken. En dat is gelukt”, zo liet de Argentijnse voetbalbond in een verklaring weten. Scaloni won met Argentinië in 2021 ook al de Copa America, het kampioenschap voor landen in Zuid-Amerika.

Pogba terug in selectie Juventus

17.57 uur: Paul Pogba keert terug in de selectie van Juventus. Trainer Massimiliano Allegri zei dat de Franse international voldoende is hersteld van zijn blessures om deel uit te maken van de groep die dinsdag in de Serie A de confrontatie aangaat met Torino.

De enige keer dit seizoen dat Pogba tot de selectie behoorde was bij het duel met Monza, eind januari. De middenvelder kwam toen niet in actie. Vanwege een knieblessure miste Pogba, die in de zomer overkwam van Manchester United, ook het wereldkampioenschap in Qatar. Hij had daar met zijn land de titel willen verdedigen.

„Pogba wordt opgeroepen voor de derby en als het nodig is kan hij spelen”, zei Allegri. „Maar laten we vooral niet vergeten dat Paul nog niet veel wedstrijdritme in de benen heeft.”

Kyrgios ook absent op masterstoernooien Indian Wells en Miami

17.57 uur: De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft zich afgemeld voor de masterstoernooien van Indian Wells en Miami. De nummer 19 van de wereld is nog niet voldoende hersteld van een knieblessure. Het toernooi van Indian Wells begint op 8 maart, twee weken later is het toernooi van Miami.

De 27-jarige Kyrgios miste begin dit jaar ook de Australian Open, het grandslamtoernooi in zijn geboorteland. Begin oktober kwam hij voor het laatst in actie, in Tokio.

Vorig jaar haalde Kyrgios de kwartfinales op het toernooi van Indian Wells, dat wordt beschouwd als het grootste toernooi naast de grand slams en de ATP Finals. In Miami verloor hij in de vierde ronde.

Kyrgios reikte vorig jaar tot de eindstrijd op Wimbledon. Het is nog onduidelijk wanneer hij zijn rentree maakt.

Rashford krijgt eigen doelpunt Botman in finale toch op zijn naam

16.04 uur: De organisatie van de League Cup heeft een dag na de finale het tweede doelpunt van Manchester United alsnog toegekend aan Marcus Rashford. De treffer werd aanvankelijk genoteerd als eigen doelpunt van de Nederlandse verdediger Sven Botman van Newcastle United.

Op aangeven van Wout Weghorst schoot Rashford vijf minuten voor rust via het been van Botman de 2-0 binnen. Eerder had Casemiro de openingstreffer gemaakt. Met de 2-0-zege op Wembley veroverde trainer Erik ten Hag zijn eerste prijs met United.

Rashford, die in elke ronde trefzeker was, heeft nu ook een persoonlijk succesje te vieren. Door de beslissing van de organisatie is de Engelse aanvaller nu alleen topscorer van de League Cup geworden met zes treffers. Hij deelde de titel tot vandaag met Ché Adams van Southampton, die op vijf doelpunten is geëindigd.

Cavendish rijdt ZLM Tour als voorbereiding op Ronde van Frankrijk

15.10 uur: De organisatie van de ZLM Tour heeft bekendgemaakt dat Mark Cavendish komende zomer aan de start staat. De 37-jarige Brit bereidt zich tijdens de Nederlandse rittenkoers voor op de Tour de France, waar hij het recordaantal etappezeges alleen in handen wil krijgen.

Cavendish, die sinds medio januari uitkomt voor de Kazachse wielerploeg Astana, deelt momenteel het record met de Belgische legende Eddy Merckx. Beide renners hebben 34 zeges geboekt in de Ronde van Frankrijk.

De ZLM Tour staat te boek als sprinterskoers, zoals de organisatie ook aangeeft. „Waar anders dan in de ZLM Tour kan een sprinter zijn topvorm aanscherpen in voorbereiding op de Tour de France?”, stelt Joost van Wijngaarden namens organisator Libéma Profcycling. „Met de ZLM Tour willen wij de ideale voorbereidingskoers voor sprinters richting de Tour de France zijn.”

Naast de formatie van Cavendish staan onder meer ook de ploegen Jumbo-Visma, Team DSM en Alpecin-Deceuninck aan de start. Intermarché-Circus-Wanty staat onder voorbehoud op de voorlopige startlijst. De Nederlandse sprinter Olav Kooij van Jumbo-Visma won de laatste editie van de etappewedstrijd, die dit jaar van 7 tot en met 11 juni op het programma staat. De Tour de France begint op 1 juli.

Snowboarder Vermaat eindigt op WK als twaalfde bij slopestyle

13.52 uur: Snowboarders Sam Vermaat en Niek van der Velden hebben niet voor een stunt gezorgd op het onderdeel slopestyle van de WK in het Georgische Bakoerjani. Vermaat eindigde als twaalfde met 67,68 punten. Van der Velden werd veertiende met 61,06 punten. De Noor Marcus Kleveland won het goud (87,23 punten).

Melissa Peperkamp eindigde eerder op maandag als tiende bij de vrouwen op slopestyle, een race met sprongen en obstakels. Ze eindigde met een totaal van 67,35 punten. Na de eerste van twee runs stond ze nog zevende. Peperkamp had zich ook als tiende geplaatst voor de finale met twaalf deelneemsters. De Britse Mia Brookes won het goud met 91,38 punten.

Beune verlengt contract bij Team IKO

13.31 uur: Joy Beune heeft haar toekomst verbonden aan Team IKO. Ze heeft haar contract verlengd tot en met het seizoen 2025-2026. Robin Groot en Sebas Diniz hebben eveneens besloten om tot en met de Olympische Spelen van Milaan voor Team IKO uit te komen.

„Ik merk vanaf dag één dat ik bij Team IKO helemaal op mijn plek zit en ik weet zeker dat ik in deze omgeving voor medailles kan gaan”, stelt Beune. „Het grote doel is uiteraard de Spelen van 2026 maar ook komend weekend wil ik er al staan op het WK in Heerenveen.”

„Joy, Robin en Sebas hebben zich alle drie ontzettend goed ontwikkeld tijdens hun eerste jaar bij ons en we denken dat het einde nog lang niet in zicht is”, laat Team IKO in een persbericht weten. „Joy meldt zich stap voor stap bij de wereldtop, Robin plaatste zich voor meerdere internationale wedstrijden en Sebas schurkt tegen de World Cups aan op de 500 meter. We hebben dit jaar een weg ingeslagen die goed bevalt. Dat geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst, daarom ook contracten tot en met Milaan 2026.”

Barcelona-spits Lewandowski onzeker voor bekerduel met Real

13.03 uur: Barcelona heeft mogelijk niet de beschikking over Robert Lewandowski voor de eerste wedstrijd in de halve finale van de Spaanse beker, donderdag tegen Real Madrid. De Poolse spits kampt met een verrekking in zijn linker hamstring, meldde de koploper van Spanje maandag.

Barcelona gaf niet aan hoelang Lewandowski buitenspel staat, maar de wedstrijd in het Bernabéu-stadion van Madrid lijkt mogelijk te vroeg te komen.

Lewandowski speelde zondag nog de volledige 90 minuten tijdens de 1-0-nederlaag bij Almería. Ondanks de nederlaag heeft de koploper een voorsprong van 7 punten op naaste belager Real Madrid.

De twee grootmachten spelen donderdag het eerste duel van het tweeluik in de beker. De terugwedstrijd staat op 5 april in Barcelona op het programma.

Snowboardster Peperkamp tiende in WK-finale slopestyle

11.27 uur: Snowboardster Melissa Peperkamp is op de WK in het Georgische Bakoerjani als tiende geëindigd op het onderdeel slopestyle, een race met sprongen en obstakels. Ze eindigde met een totaal van 67,35 punten. Na de eerste van twee runs stond ze nog zevende.

Peperkamp had zich ook als tiende geplaatst voor de finale met twaalf deelneemsters. De Britse Mia Brookes won het goud met 91,38 punten.

Niek van der Velden en Sam Vermaat plaatsten zich vrijdag voor de WK-finale van het onderdeel slopestyle van de mannen, die voor maandagmiddag op het programma staat.

Murray mist toernooi in Dubai vanwege heupblessure

10.31 uur: Andy Murray komt deze week niet in actie op het tennistoernooi van Dubai. De Schot heeft zich afgemeld vanwege een heupblessure. Hij onderging in 2019 een operatie aan een heup en stond daarna langdurig aan de kant.

Murray verloor zaterdag de finale van het Qatar Open. De Rus Daniil Medvedev, vorige week ook al winnaar in Rotterdam, was in twee sets te sterk: 6-4 6-4. Murray vertelde na de eindstrijd dat hij beter naar zijn lichaam moet luisteren. „Op mijn leeftijd moet ik bewust worden van de problemen die ik heb”, zei de 35-jarige Schot. „Ik kan niet doorgaan totdat er weer iets gebeurt. Ik moet daar slimmer in worden.”

PSG-verdediger Kimpembe mist rest van het seizoen door blessure

07.18 uur: De Franse verdediger Presnel Kimpembe van Paris Saint-Germain komt dit seizoen niet meer in actie. De 27-jarige Franse international heeft in het duel met Olympique Marseille een zware blessure aan de achillespees opgelopen, zo bevestigde coach Christophe Galtier na de 3-0-zege van PSG.

Kimpembe ging in de 13e minuut van de wedstrijd in Marseille naar de grond en bleef enkele minuten liggen zonder te bewegen. Hij moest met een brancard van het veld en was in tranen.

De verdediger miste eind vorig jaar ook al het WK voetbal door een blessure. Kimpembe had twee weken geleden zijn rentree gemaakt bij PSG.

Skiër Steen Olsen wint eerste wereldbekerslalom na misser Ginnis

07.15 uur: Skiër Alexander Steen Olsen heeft in het Amerikaanse Palisades Tahoe zijn eerste wereldbekerwedstrijd op de slalom gewonnen. In lastige weersomstandigheden, met zware sneeuwval en veel wind, was de 21-jarige Noor na twee runs 5 honderdsten van een seconden sneller dan zijn landgenoot Timon Haugan. Op de derde plaats eindigden de Franse olympisch kampioen Clément Noël, die de snelste was in de eerste run, en de Bulgaar Albert Popov, die als nummer 25 begon aan de tweede run.

Steen Olsen moest lang wachten voordat hij de overwinning kon vieren. De Griek AJ Ginnis leek zijn eerste wereldbekerzege te hebben behaald met de snelste totaaltijd na twee runs, maar de jury besloot na lang beraad dat de skiër een poortje had gemist.