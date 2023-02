Sport kort: Kimpembe rest van het seizoen uitgeschakeld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

PSG-verdediger Kimpembe mist rest van het seizoen door blessure

07.18 uur: De Franse verdediger Presnel Kimpembe van Paris Saint-Germain komt dit seizoen niet meer in actie. De 27-jarige Franse international heeft in het duel met Olympique Marseille een zware blessure aan de achillespees opgelopen, zo bevestigde coach Christophe Galtier na de 3-0-zege van PSG.

Kimpembe ging in de 13e minuut van de wedstrijd in Marseille naar de grond en bleef enkele minuten liggen zonder te bewegen. Hij moest met een brancard van het veld en was in tranen.

De verdediger miste eind vorig jaar ook al het WK voetbal door een blessure. Kimpembe had twee weken geleden zijn rentree gemaakt bij PSG.

Skiër Steen Olsen wint eerste wereldbekerslalom na misser Ginnis

07.15 uur: Skiër Alexander Steen Olsen heeft in het Amerikaanse Palisades Tahoe zijn eerste wereldbekerwedstrijd op de slalom gewonnen. In lastige weersomstandigheden, met zware sneeuwval en veel wind, was de 21-jarige Noor na twee runs 5 honderdsten van een seconden sneller dan zijn landgenoot Timon Haugan. Op de derde plaats eindigden de Franse olympisch kampioen Clément Noël, die de snelste was in de eerste run, en de Bulgaar Albert Popov, die als nummer 25 begon aan de tweede run.

Steen Olsen moest lang wachten voordat hij de overwinning kon vieren. De Griek AJ Ginnis leek zijn eerste wereldbekerzege te hebben behaald met de snelste totaaltijd na twee runs, maar de jury besloot na lang beraad dat de skiër een poortje had gemist.