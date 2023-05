Lorena Wiebes wint op knappe wijze eerste etappe Ronde van Burgos

Wiebes versloeg in de sprint de Italiaanse Elisa Balsamo en de Amerikaanse Chloé Dygert. Voor de Europees kampioene was het alweer de vijfde zege van het seizoen.

Ook de ploeg van Wiebes is dit seizoen bijzonder succesvol. Zo reeg ploeggenote Demi Vollering de zeges aaneen in de recente klassiekers, terwijl de Zwitserse Marlen Reusser afgelopen week de Ronde van het Baskenland op haar naam schreef. In de Vuelta voor vrouwen werd Vollering twee weken geleden tweede achter landgenote Annemiek van Vleuten. Vollering en Reusser rijden ook de Ronde van Burgos.

Fransman Thomas neemt leiderstrui Duinkerke over na zege tijdrit

Benjamin Thomas uit Frankrijk heeft de tijdrit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen en daarmee ook gelijk de leiderstrui gepakt. De 27-jarige renner van Cofidis was in de derde etappe 9 seconden sneller dan Niklas Larsen uit Denemarken. Cees Bol eindigde als vijfde en neemt die plek ook in in het klassement.

De Deen Kasper Asgreen werd derde in de race tegen de klok over 16 kilometer in Saint-Quentin, op 14 seconden van Thomas. Dat is nu ook zijn achterstand op de Fransman als nummer 2 van het klassement. Bol, uitkomend voor Astana, moest 26 seconden toegeven en moet die tijd in de komende ritten nog zien goed te maken om het klassement te winnen. De Fransman Samuel Leroux had donderdagochtend nog de leiderstrui om zijn schouders, maar zette geen goede tijdrit neer.

De Vierdaagse van Duinkerke telt dit jaar zes etappes en eindigt zondag.