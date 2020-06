NASCAR doet omstreden confederatievlag in de ban

Dat dundoek - rood met een blauwwit kruis en witte sterren - is in de ogen van veel Amerikanen een symbool van racisme. De vlag wapperde altijd bij races van de NASCAR, maar vanaf woensdag zal dat niet meer het geval zijn, verklaarde de raceklasse.

„De aanwezigheid van de confederatievlag bij NASCAR-evenementen is in tegenspraak met ons streven om een warme omgeving te bieden waar iedereen welkom is. We brengen mensen samen met liefde voor de autosport. De vlag wordt verboden”, luidde het statement.

De vlag is verweven met de zuidelijke staten uit de Amerikaanse Burgeroorlog die zich verzetten tegen het afschaffen van slavernij. De protesten tegen racisme zijn in de Verenigde Staten opgelaaid na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld. Bubba Wallace is de enige zwarte coureur in de NASCAR. Hij had opgeroepen de vlag te verbieden.