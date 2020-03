Spelersvakbond VVCS komt met corona-voorschrift, maar ’waakt voor paniek’

Op de lijst met in totaal negentien aanbevelingen, die is opgesteld in samenwerking met de internationale vakbond FIFPro, staat onder meer dat voetballers hun persoonlijke eigendommen in hun tas moeten stoppen. VVCS raadt de clubs aan te zorgen voor gepersonaliseerde waterflessen, waardoor er door spelers niet uit dezelfde flessen wordt gedronken. Ook het eten in de kleedkamer wordt afgeraden.

Volgens VVCS is het raadzaam de aanwezigheid in de kleedkamer van andere personen dan de spelers en de technische staf zoveel als mogelijk te voorkomen.

„We vertrouwen volledig op het RIVM, omdat zij er veel meer verstand van hebben. Wij zijn niet deskundig op het gebied van virussen, maar willen de aanvoerders toch informeren over ons standpunt en de kansen om de verspreiding van het virus zo klein mogelijk te maken. Maar we willen hiermee niet zorgen voor paniek”, aldus Levchenko.