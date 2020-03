Van Gerwen over maatregelen: ’Allemaal een grote verantwoordelijkheid’

Michael van Gerwen Ⓒ Hollandse Hoogte

Michael van Gerwen kreeg in Liverpool natuurlijk het nieuws mee over de fors aangescherpte maatregelen in Nederland omtrent de uitbraak van het coronavirus. Ook hij bekeek de beelden van de persconferentie van premier Rutte. „Dit raakt ons volop. Ik sta nergens meer van te kijken. Gewoon bizar. Je weet ook niet wat er allemaal nog gaat komen”, reageerde de Nederlandse topdarter, die woensdag vanuit Brabant naar Engeland vertrok voor de Premier League.