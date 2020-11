Feyenoord moet zich schamen

Na drie speelronden poneerde Robin van Persie eind september in zijn column in De Telegraaf een interessante gedachte. Vanuit z’n eigen ervaring vond Van Persie dat ploegen en spelers in dit onbestemde coronatijdperk vooralsnog een mildere beoordeling verdienden. ’Zie de eerste weken na een half jaar niet voetballen als een herstelperiode na een blessure’, verkondigde de ex-international. ’En daar komt de afwezigheid van publiek nog bij.’