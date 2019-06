Zandvoort verkoopt tickets voor 3 jaar

Een passe-partout voor drie dagen (vrijdag, zaterdag en zondag) op een mooie tribuneplaats bij de races in 2020, 2021 en 2022 kost een slordige 1500 euro. Voor 555 euro is voor de komende drie jaar op alle dagen een plekje in de duinen gegarandeerd.

De organisatie van de Dutch Grand Prix maakte maandag de prijzen bekend voor de Formule 1 op Zandvoort, die in 2020 na een afwezigheid van 35 jaar terugkeert op het circuit in de duinen. Het duurste kaartje is voor een plekje op de hoofdtribune met zicht op het rechte stuk met start en finish en kost op de racedag 448 euro. Wie de komende drie jaar op de zaterdag en zondag op de hoofdtribune wil zitten, betaalt 1755 euro.

Het goedkoopste kaartje is 21 euro voor kinderen tot 12 jaar op vrijdag, de dag van de vrije trainingen. Dat is voor een plekje in de duinen.

Bekijk ook: Operatie Zandvoort in volle gang