Kuipers en Makkelie naar Frankrijk in Champions League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Veldrijden: Nederland met kleine selectie naar eerste wereldbeker veldrijden

10.05 uur: Nederland doet met een vrij kleine groep mee aan de eerste wereldbekerwedstrijd veldrijden van het nieuwe seizoen, komend weekeinde in Tabor in Tsjechië. Bondscoach Gerben de Knegt selecteerde zes mannen (Lars van der Haar, Corné van Kessel, David van der Poel, Stan Godrie, Maik van der Heijden en Gosse van der Meer) en negen vrouwen (Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Lucinda Brand, Yara Kastelijn, Inge van der Heijden, Shirin van Anrooij, Denise Betsema, Puck Pieterse en Sophie de Boer).

„De gezondheidssituatie in Tsjechië laat pas sinds vorige week weer wedstrijdsport toe en wij raden de sporters aan hun bewegingen buiten het wedstrijdterrein daarom zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment mogen alleen profs hun sport beoefenen in ons land, daarom vaardigen we alleen veldrijders voor de elite-categorieën af”, aldus De Knegt.

De wereldbeker veldrijden is vanwege het coronavirus uitgedund en bestaat voorlopig uit vijf wedstrijden. Na Tabor volgen Namen (20 december), Dendermonde (27 december), Hulst (3 januari) en Overijse (24 januari).

Basketbal: NBA-kampioen LA Lakers haalt ’beste reserve’ binnen

08.30 uur: Los Angeles Lakers heeft zich versterkt met de Amerikaanse basketballer Montrezl Harrell, die afgelopen seizoen werd gekozen tot ’Sixth Man’ van het jaar. Dat is de prijs voor de beste speler die vanaf de bank het veld in komt. Harrell speelde de afgelopen drie jaar voor de andere club uit Los Angeles, de Clippers.

De 26-jarige center kwam vorig seizoen elf keer tot een zogeheten double-double (twee keer in de dubbele cijfers) in wedstrijden waarin hij op de bank startte. LA Clippers eindigde in de reguliere competitie als tweede achter de Lakers. In de tweede ronde van de play-offs bleek Denver Nuggets te sterk.

De Lakers pakten onder aanvoering van LeBron James hun zeventiende NBA-titel. De club uit LA versterkte zich onlangs ook al met de Duitser Dennis Schröder, die in de verkiezing van ’Sixth Man’ als tweede eindigde achter Harrell. Volgens Amerikaanse media staan de Lakers op het punt om ook de 35-jarige Spanjaard Marc Gasol binnen te halen. Zijn oudere broer Pau speelde eerder al bij de Lakers en pakte toen twee titels. Marc Gasol werd vorig jaar met Toronto Raptors kampioen van de NBA.

Voetbal: Kuipers en Makkelie naar Frankrijk in Champions League

07.51 uur: De Nederlandse scheidsrechters Björn Kuipers en Danny Makkelie fluiten beiden dinsdag in Frankrijk een wedstrijd in de Champions League. Kuipers heeft de leiding over het duel tussen Stade Rennes en Chelsea, dat om 18.55 uur begint in het Roazhon Park. Makkelie geeft om 21.00 uur in het Parc des Princes het eerste fluitsignaal bij de wedstrijd Paris Saint-Germain - RB Leipzig.

PSG en Leipzig stonden vorig seizoen tegenover elkaar in de halve finales van de Champions League. De Franse kampioen versloeg de Duitse club in Lissabon met 3-0 en bereikte de finale, waarin Bayern München te sterk was (0-1).

De sterrenploeg uit de Franse hoofdstad is slecht begonnen aan de groepsfase, met twee nederlagen en pas één overwinning. Drie weken geleden verloor PSG in Duitsland met 2-1 van Leipzig, dat 6 punten heeft en daarmee samen met Manchester United de poule aanvoert.

Chelsea, de club van onder anderen oud-Ajacied Hakim Ziyech, heeft in groep E al 7 punten. Rennes pakte pas 1 punt. Begin deze maand won Chelsea op Stamford Bridge met 3-0 van de Franse ploeg.