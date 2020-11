Verlossing voor Burnley in Premier League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Burnley behaalt tegen Crystal Palace 1e zege in Premier League

20:52 uur: In de Engelse Premier League heeft Burnley voor de eerste keer dit seizoen een overwinning geboekt. De ploeg van trainer Sean Dyche versloeg in eigen stadion Crystal Palace met 1-0. Chris Wood maakte in de 8e minuut simpel het doelpunt na pover verdedigingswerk bij de bezoekers.

Erik Pieters mocht in de 84e minuut nog even invallen bij Burnley. International Patrick van Aanholt speelde de gehele wedstrijd namens Crystal Palace. Ploeggenoot Jairo Riedewald ging in de 67e minuut naar de kant.

Handbalinternationals Van Kreij en Malestein in quarantaine

19:24 uur: De handbalsters Harma van Kreij en Angela Malestein missen de eerste dagen van de voorbereiding met Oranje op het EK in Denemarken. Ze verblijven tot en met donderdag thuis in quarantaine. De reden is dat een teamgenoot van Van Kreij positief getest is op corona.

Dat gebeurde in het afgelopen weekeinde na een wedstrijd in de Champions League tussen de Sloveense club EK Krim Mercator en de Hongaarse club FTC Rail Cargo. Van Kreij speelt voor EK Krim Mercator, Malestein voor FTC Rail Cargo.

Van Kreij is debutante in de EK-selectie. Malestein is een oudgediende die alle successen van Oranje heeft meegemaakt en ook behoorde tot de ploeg die vorig jaar wereldkampioen werd. De formatie van bondscoach Emmanuel Mayonnade verzamelde maandag op Papendal.

Voetbal: Engelse voetbalstadions na 2 december in beperkte mate open

18:11 uur In Engeland zal vanaf 2 december na het einde van de nationale lockdown in beperkte mate weer publiek welkom zijn bij sportwedstrijden en andere live-evenementen.

In gebieden met het laagste risico mogen in de buitenlucht maximaal 4000 bezoekers worden toegelaten bij onder meer voetbalwedstrijden. Daarbij blijft onderling de veilige afstand van 1,5 meter van kracht. Sportcomplexen mogen sowieso onder de nieuwe regelgeving maar maximaal de helft van de beschikbare bezoekerscapaciteit vrijgeven.

In regio’s met een gemiddeld risicoprofiel kunnen maximaal 2000 toeschouwers aanwezig zijn bij sportevenementen in de openlucht. Sportaccommodaties in gebieden met een hoog coronarisico blijven vooralsnog gesloten voor publiek. Voor indoorwedstrijden geldt in de eerste twee risicogebieden een plafond van 1000 bezoekers.

Sinds de invoering van de eerste landelijke lockdown in maart worden in Engeland toeschouwers geweerd bij sportwedstrijden, op een paar uitzonderingen na. De voetbalstadions in onder meer de Premier League zijn tot dusver ook leeg gebleven. De huidige lockdown ging op 5 november in.

Voetbal: FC Emmen kan tegen Ajax toch over Bernadou beschikken

15:52 uur Lucas Bernadou kan zaterdagavond meespelen in de thuiswedstrijd van zijn club FC Emmen tegen Ajax.

De 20-jarige Franse middenvelder kreeg zondag in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen AZ een rode kaart toen hij op de voet van Jonas Svensson ging staan.

De aanklager betaald voetbal seponeerde maandag na het bekijken van de beelden de rode kaart, waardoor een schorsing voor Bernadou uitblijft.

Voetbal: Pardew aan de slag als technisch directeur CSKA Sofia

15:20 uur Alan Pardew heeft na zijn kortstondige avontuur als trainer van ADO Den Haag een nieuwe klus gevonden. De 59-jarige Brit gaat aan de slag als technisch directeur van CSKA Sofia uit Bulgarije.

Zijn dienstverband in Nederland was pas het eerste avontuur buiten Nederland. Daarvoor was Pardew in eigen land trainer van onder meer West Ham United, Southampton en Newcastle United.

CKSA Sofia staat derde in de Bulgaarse competitie, met 5 punten minder dan koploper Loedogorets. Bovendien speelde de nieuwe club van Pardew een wedstrijd meer.

Handbal: Oranje start EK in Deense stad Kolding

14:16 uur De Nederlandse handbalsters beginnen het EK volgende week in de Deense stad Kolding. Die havenstad op het schiereiland Jutland is ruim een week voor de start van het toernooi vastgelegd als tweede speellocatie, naast Herning. Denemarken zou het EK samen met Noorwegen organiseren, maar op last van de gezondheidsautoriteiten en de politiek trokken de Noren zich vorige week terug vanwege de aangescherpte coronaregels.

De Europese handbalfederatie EHF moest daardoor samen met Denemarken in allerijl op zoek naar een alternatief. Ze besloten het toernooi volledig op Deense bodem te spelen. Maandag gaf de regering in Denemarken daar groen licht voor.

De Nederlandse handbalsters zouden het toernooi aanvankelijk beginnen in de Noorse stad Trondheim, maar Oranje gaat nu naar Kolding. De wereldkampioen start het EK volgende week vrijdag tegen Servië.

Voetbal: Tottenham Hotspur lijdt meer dan 70 miljoen euro verlies

12:54 uur Tottenham Hotspur heeft het afgelopen boekjaar een verlies geleden van 63,9 miljoen pond, omgerekend 71,7 miljoen euro. Het voetballen in lege stadions, vanwege het coronavirus, is de belangrijkste oorzaak van het negatieve resultaat.

De omzet van de Londense voetbalclub bedroeg eind juni 402,4 miljoen pond, tegen 460,7 miljoen pond het voorgaande jaar. De inkomsten uit televisie en media daalden van 149,9 miljoen pond vorig jaar tot 95,2 miljoen pond dit jaar. De nettoschuld van Tottenham steeg van 534,3 miljoen pond naar 604,6 miljoen pond.

„We bevinden ons momenteel in een van de meest uitdagende tijden ooit”, aldus voorzitter Daniel Levy. „De impact van de pandemie op onze inkomsten is aanzienlijk en had niet op een slechter moment kunnen komen, aangezien we zojuist een stadion van 1,2 miljard pond hebben gebouwd dat wordt gefinancierd met middelen van de club en langlopende schulden.”

Levy zei ook dat het verlies volgend jaar op kan lopen tot 150 miljoen pond, als de stadions dit gehele seizoen leeg blijven.

Atletiek: Cheptegei een van vijf kanshebbers voor titel atleet van het jaar

12.27 uur: Joshua Cheptegei is een van de vijf kanshebbers voor de titel mannelijke atleet van het jaar. De Oegandees liep in oktober een wereldrecord op de 10.000 meter op de baan, terwijl hij in september in Monaco al het wereldrecord op de 5000 meter, ook op de baan, aanscherpte.

Cheptegei heeft verder de wereldrecords op de 5 kilometer en de 15 kilometer op de weg in bezit en hij is regerend wereldkampioen op de 10.000 meter.

De Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser, de Zweedse polsstokhoogspringer Mondo Duplantis, de Duitse speerwerper Johannes Vetter en de Noorse hordeloper Karsten Warholm zijn de andere vier genomineerden.

World Athletics maakt 5 december bekend wie de titel krijgt toebedeeld. In 2018 en 2019 ging de prijs naar de Keniaanse hardloper Eliud Kipchoge.

Voetbal: Russische arbiter Karasjov leidt Ajax tegen Midtjylland

11.27 uur: Scheidsrechter Sergej Karasjov leidt woensdag het thuisduel van Ajax met FC Midtjylland in de Champions League. De Rus krijgt in de Johan Cruijff ArenA assistentie van de grensrechters Igor Demesjko en Maksim Gavrilin. Vitali Mesjkov is de videoscheidsrechter van dienst.

Karasjov leidde Ajax ook in het voorjaar van 2017 tijdens een thuisduel met Schalke 04 (2-0) in de kwartfinale van de Europa League. Ajax won drie weken geleden de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland met 1-2 en kan zich tijdens de return tegen de Denen verzekeren van Europees voetbal na de winterstop.

Ajax houdt met een tweede zege op Midtjylland ook goede papieren voor een plaats in de achtste finale van de Champions League. Liverpool is halverwege de groepsfase met 9 punten de koploper van de poule, gevolgd door Ajax (4 punten), Atalanta (4 punten) en Midtjylland (0 punten).

Liverpool kan zich woensdag tijdens het thuisduel met Atalanta al verzekeren van een plaats bij de laatste zestien clubs in de Champions League.

Voetbal: FIFA schorst baas Afrikaanse voetbalbond voor 5 jaar

11.25 uur: De voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond is door de FIFA voor 5 jaar geschorst. Ahmad Ahmad zou zich volgens de wereldvoetbalbond schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Ahmad was sinds maart 2017 voorzitter van de Afrikaanse federatie en wilde komend voorjaar worden herkozen.

De FIFA schrijft in een verklaring dat de onafhankelijke ethische commissie Ahmad schuldig heeft bevonden aan het aanbieden en accepteren van geschenken en het verduisteren van fondsen.

Ahmad mag 5 jaar lang geen functie in de voetbalwereld uitoefenen, zowel nationaal als internationaal. Ook moet de voetbalbestuurder een boete betalen van 200.000 Zwitserse frank (omgerekend bijna 185.000 euro).

Wielrennen: Astana langer door met Sánchez en broers Izagirre

11.05 uur: Astana - Premier Tech heeft het contract van de Spaanse kampioen Luis León Sánchez (36) verlengd. De Kazachse ploeg verlengde de verbintenissen van liefst zeven renners, waaronder ook die van de Spanjaarden Gorka en Ion Izagirre, tot en met 2021.

„Ik ben blij om door te gaan bij het team. Ik voel me hier erg op mijn gemak, want het is een vertrouwde ploeg met een professionele omgeving. Ook ken ik mijn rol binnen het team, toch krijg ik mijn kansen om mezelf te laten zien”, aldus Sánchez.

„Ik zit al jaren in het team, maar mijn motivatie en ambities blijven hetzelfde. Met mijn ervaring denk ik dat ik de jonge rijders bij de hand kan nemen, maar ook onze klassementsleiders aan de best mogelijke resultaten te helpen. Na een moeilijk seizoen 2020 kijk ik uit naar 2021. Hopelijk wordt het weer een normaal wielerseizoen voor ons.”

Sánchez won twee keer de Clásica San Sebastián (in 2010 en 2012), vier ritten en de eindzege in Parijs-Nice (2009), de Tour Down Under (2005), vier etappes in de Tour en goud op de Europese Spelen in Bakoe (2015). In augustus werd hij voor het eerst Spaans kampioen op de weg.

Ook de Italianen Manuele Boaro en Davide Martinelli, de Colombiaan Rodrigo Contreras en de Deen Jonas Gregaard gaan een jaar langer door bij Astana.

Veldrijden: Nederland met kleine selectie naar eerste wereldbeker veldrijden

10.05 uur: Nederland doet met een vrij kleine groep mee aan de eerste wereldbekerwedstrijd veldrijden van het nieuwe seizoen, komend weekeinde in Tabor in Tsjechië. Bondscoach Gerben de Knegt selecteerde zes mannen (Lars van der Haar, Corné van Kessel, David van der Poel, Stan Godrie, Maik van der Heijden en Gosse van der Meer) en negen vrouwen (Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Lucinda Brand, Yara Kastelijn, Inge van der Heijden, Shirin van Anrooij, Denise Betsema, Puck Pieterse en Sophie de Boer).

„De gezondheidssituatie in Tsjechië laat pas sinds vorige week weer wedstrijdsport toe en wij raden de sporters aan hun bewegingen buiten het wedstrijdterrein daarom zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment mogen alleen profs hun sport beoefenen in ons land, daarom vaardigen we alleen veldrijders voor de elite-categorieën af”, aldus De Knegt.

De wereldbeker veldrijden is vanwege het coronavirus uitgedund en bestaat voorlopig uit vijf wedstrijden. Na Tabor volgen Namen (20 december), Dendermonde (27 december), Hulst (3 januari) en Overijse (24 januari).

Basketbal: NBA-kampioen LA Lakers haalt ’beste reserve’ binnen

08.30 uur: Los Angeles Lakers heeft zich versterkt met de Amerikaanse basketballer Montrezl Harrell, die afgelopen seizoen werd gekozen tot ’Sixth Man’ van het jaar. Dat is de prijs voor de beste speler die vanaf de bank het veld in komt. Harrell speelde de afgelopen drie jaar voor de andere club uit Los Angeles, de Clippers.

De 26-jarige center kwam vorig seizoen elf keer tot een zogeheten double-double (twee keer in de dubbele cijfers) in wedstrijden waarin hij op de bank startte. LA Clippers eindigde in de reguliere competitie als tweede achter de Lakers. In de tweede ronde van de play-offs bleek Denver Nuggets te sterk.

De Lakers pakten onder aanvoering van LeBron James hun zeventiende NBA-titel. De club uit LA versterkte zich onlangs ook al met de Duitser Dennis Schröder, die in de verkiezing van ’Sixth Man’ als tweede eindigde achter Harrell. Volgens Amerikaanse media staan de Lakers op het punt om ook de 35-jarige Spanjaard Marc Gasol binnen te halen. Zijn oudere broer Pau speelde eerder al bij de Lakers en pakte toen twee titels. Marc Gasol werd vorig jaar met Toronto Raptors kampioen van de NBA.

Voetbal: Kuipers en Makkelie naar Frankrijk in Champions League

07.51 uur: De Nederlandse scheidsrechters Björn Kuipers en Danny Makkelie fluiten beiden dinsdag in Frankrijk een wedstrijd in de Champions League. Kuipers heeft de leiding over het duel tussen Stade Rennes en Chelsea, dat om 18.55 uur begint in het Roazhon Park. Makkelie geeft om 21.00 uur in het Parc des Princes het eerste fluitsignaal bij de wedstrijd Paris Saint-Germain - RB Leipzig.

PSG en Leipzig stonden vorig seizoen tegenover elkaar in de halve finales van de Champions League. De Franse kampioen versloeg de Duitse club in Lissabon met 3-0 en bereikte de finale, waarin Bayern München te sterk was (0-1).

De sterrenploeg uit de Franse hoofdstad is slecht begonnen aan de groepsfase, met twee nederlagen en pas één overwinning. Drie weken geleden verloor PSG in Duitsland met 2-1 van Leipzig, dat 6 punten heeft en daarmee samen met Manchester United de poule aanvoert.

Chelsea, de club van onder anderen oud-Ajacied Hakim Ziyech, heeft in groep E al 7 punten. Rennes pakte pas 1 punt. Begin deze maand won Chelsea op Stamford Bridge met 3-0 van de Franse ploeg.