Een prachtig shirtverhaal in Exeter: zoon neemt nummer over van overleden vader

Het is een vaker voorkomend iets in het voetbal. Een rugnummer dat bij een club niet meer wordt gedragen als eerbetoon aan een overleden (oud-)speler of trainer. Zo wordt bij Ajax het vroegere rugnummer 14 van wijlen Johan Cruijff niet meer gedragen, heeft Vitesse nummer 4 niet meer op het wedstrijdformulier ter nagedachtenis aan Theo Bos, en is datzelfde nummer 4 bij FC Utrecht voor altijd verbonden aan David di Tommaso. De Franse verdediger van de club uit de domstad overleed in het seizoen 2005/2006 in zijn slaap.

Het verhaal van het nummer 9 van Exeter City is sinds deze week helemaal bijzonder. In augustus 2010 overleed aanvaller Adam Stansfield op 31-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Exeter, tegenwoordig uitkomend op het derde Engelse niveau in League One, hield sindsdien het door Stansfield gedragen nummer 9 vrij.

Maar deze week was daar de entree van Jay Stansfield, die gehuurd wordt wordt van het in de Premier League uitkomende Fulham. De zoon van de veel te vroeg overleden Adam Stansfield gaat de rest van dit seizoen spelen met... het nummer 9 dat al die jaren is vrijgehouden na de dood van zijn vader. Hoe mooi!