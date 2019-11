Circus Slutsky sluit onverwacht deuren

Leonid Slutsky ziet de bui al hangen. Ⓒ ANP Sport

HEERENVEEN - Tot op het laatst heeft Leonid Slutsky weten te verrassen. Met het plotselinge opstappen van de Rus als trainer van Vitesse na de vijfde opeenvolgende nederlaag is de Eredivisie zijn meest kleurrijke trainer kwijtgeraakt. De entree van de markante oefenmeester uit Volgograd bleef in 2018 niet onopgemerkt. Het was groot nieuws, dat een trainer met de status van Slutsky, in eigen land beschouwd als een toptrainer, in de Eredivisie kwam werken.