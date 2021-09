Video: Stuntend Sheriff schiet met scherp in Bernabeu

Sheriff kon aanvankelijk weinig meer dan verdedigen en voor de Spaanse fans leek het een kwestie van geduld. Dat werd danig op de proef gesteld, onder anderen door de Griek Giorgios Athanasiadis, die liet zien dat hij prima kan keepen. Hij redde onder meer knap na een vrije trap van Karim Benzema.

De openingstreffer van Sheriff viel onverwacht. De Braziliaan Cristiano kreeg alle tijd en ruimte het hoofd te vinden van Jasur Jakhshibaev. De Oezbeekse spits liet Thibaut Courtois beheerst kansloos. Het duurde tot de 65e minuut voordat Benzema alsnog zijn zin kreeg. Hij benutte een strafschop, nadat Addo Vinicius Junior had neergelegd. Het was het startsein voor een vergeefse Madrileense stormloop. Athanasiadis kon uitblinken, maar de warmste knuffels waren uiteindelijk voor Thill, die in de slotminuut alles en iedereen dronken van geluk maakte door met een geweldige knal in de kruising Courtois te kloppen.

Benzema bezet door zijn treffer nu alleen de vierde plaats op de topscorerslijst van de Champions League. Namens Olympique Lyon en Real Madrid maakte de Franse spits in de loop der jaren 72 doelpunten op het hoogste Europese clubniveau. Hij is daarmee de Spanjaard Raúl, indertijd ook trefzeker bij Real én Schalke 04, voorbij.

Cristiano Ronaldo leidt ruim met 135 doelpunten. De Portugees scoorde aan de lopende band in dienst van Manchester United, Real Madrid en Juventus. Lionel Messi, van FC Barcelona verkast naar Paris Saint-Germain, had dinsdag ook succes en volgt met 121. De teller van Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München) staat momenteel op 75. Ruud van Nistelrooy is nog altijd zesde met 56 treffers.

Inter doelpuntloos

Shakhtar en Internazionale kwamen in Kiev niet verder dan 0-0. Stefan de Vrij was in de slotfase dicht bij de winnende treffer. Doelman Piatov kreeg nog net een hand achter zijn kopbal. Denzel Dumfries had ook een basisplaats bij de Italiaanse kampioen en onderscheidde zich in de eerste helft vooral aanvallend, maar ook verdedigend. Na rust werd zijn rol defensiever. Shakhtar-spits Lassina Traoré viel al vroeg geblesseerd uit. Dumfries viel ongelukkig op een been van de oud-Ajacied, die op een brancard van het veld moest worden gedragen.

