Red Bull-teambaas Christian Horner: ‘Snelheid Mercedes op rechte stuk onder controle’

Dat kan niet worden losgezien van de sterke vermoedens van Red Bull Racing over de achtervleugel van Mercedes. Red Bull denkt dat de concurrent gebruikmaakt van een – op hoge snelheid – doorbuigende achtervleugel. De opening die daaruit wordt gecreëerd genereert op die manier meer topsnelheid.

Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat Mercedes al rekening heeft gehouden met die tests, want het verschil tussen beide topteams tijdens de kwalificatie was op het lange rechte stuk in Doha al kleiner.

„Ik denk dat de gewichtstest zijn werk op voorhand heeft gedaan, want hun snelheid op het rechte stuk is onder controle”, aldus Horner tegenover Sky Sports. „We zitten nu dicht bij elkaar. Dat staat in contrast met de vorige vier, vijf race-weekenden. Maar het gaat ons niet zozeer om dit circuit, maar vooral om Jeddah en Abu Dhabi. Op die banen maakt de snelheid op het rechte stuk een enorm verschil.”

Bekijk ook: Max Verstappen moet nog vrezen voor gridstraf in Qatar

Lewis Hamilton was evenwel niet te kloppen op zaterdag. Max Verstappen was ruim 4,5 tienden langzamer dan de Brit. „Maar ik denk dus dat onze snelheden op het rechte stuk min of meer gelijk waren”, aldus Horner. „Lewis won bijna al zijn tijd in de bochten zes en zeven. Het was een heel sterke ronde van hem.”