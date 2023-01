Ten Hag en Manchester United hebben ’dinosoar’ Weghorst zo goed als binnen

Voor Ten Hag was de boomlange aanvaller sinds dat WK een serieuze optie om zijn voorhoede te versterken. Daarbij speelt één ding een grote rol: Manchester United kon geen miljoenenbedragen meer op tafel leggen na de forse investeringen van afgelopen zomer. Toen mocht Ten Hag al 235 miljoen euro uitgeven, en met die wetenschap was het al een tijdje duidelijk dat de eigenaren van United (de Glazer-familie) in de winterstop niet nog eens een vermogen ter beschikking zouden stellen voor aankopen.

Weghorst kost nagenoeg niets, zijn werkgever Burnley moet een slordige 3 miljoen euro overmaken aan het Turkse Besiktas, omdat de huurdeal plotseling en tegen de afspraken in wordt afgebroken. Besiktas is al druk bezig om een vervanger te zoeken en Manchester United stelt Burnley op zijn beurt weer schadeloos.

In de Engelse media wordt Weghorst neergezet als een ’dinosoar’, een soort spits die bijna is uitgestorven. De Britten vinden hem ’old school’, maar uitgerekend in een topwedstrijd in Qatar, tegen Messi & co, liet de bijna twee meter lange spits blijken dat hij ook in grote ploegen nog waarde heeft.

Bij United moet hij vooral voor fysieke kracht in de aanval zorgen, want in die linie is het met alleen de Fransman Anthony Martial als spits na het vertrek van Cristiano Ronaldo te kwetsbaar.