Besiktas al druk bezig om een vervanger te zoeken Ten Hag en Manchester United hebben Weghorst zo goed als binnen

Door onze Telesportredactie

Wout Weghorst leek afgelopen weekeinde al afscheid te nemen van de Besiktas-fans. Ⓒ ANP/HH

MANCHESTER - Erik ten Hag heeft Wout Weghorst zo goed als binnen binnen. De spits, die op het WK naam maakte in de kwartfinale tegen Argentinië, verhuist per direct naar Manchester United en begint daar aan de meest bijzondere periode in zijn loopbaan.