Slot blijft momenteel het liefst binnen: ’Dan schakel ik naar Netflix’

Feyenoord verovert voor de zestiende keer de landstitel als het zondag wint bij Excelsior en PSV zaterdag punten verliest bij Sparta Rotterdam. „Ik merk ook wel hoe dat leeft in de stad als ik ergens naartoe ga. Iedereen begint er dan over”, zei Slot. „Daarom blijf ik ook het liefst binnen. Als er weer een praatprogramma op televisie voorbijkomt, schakel ik over op Netflix. Of ik kijk een leuke wedstrijd. Hoe Brighton het donderdag deed tegen United, was zeer de moeite waard kan ik jullie vertellen.”

Afsluiten van de buitenwereld

Slot beseft dat het ook voor zijn spelers onmogelijk is om zich van de buitenwereld af te sluiten. De fans van Feyenoord kunnen bijna niet wachten op de eerste titel sinds 2017. Ze doen er alles aan om het uitduel bij Excelsior te bezoeken. De stadsderby tegen Excelsior is op minimaal tien plekken in het centrum op grote schermen te volgen. „Natuurlijk krijgen we die dingen mee”, reageerde Slot. „Maar we zijn inmiddels wel gewend om met enige druk om te gaan. En ik blijf er bij: PSV is prima in staat om de resterende vier duels te winnen. Dan moeten wij dus tweemaal winnen. Het liefst zo snel mogelijk.”

Feyenoord kon in 2017 ook tijdens het uitduel met Excelsior kampioen worden. De club ging toen echter met 3-0 onderuit. Spelers vertelden na afloop dat ze onder de indruk waren van de duizenden supporters die zich langs de weg van De Kuip naar het stadion van Excelsior verzameld hadden. „Laten we hopen dat dit nu ook gebeurt”, lachte Slot. „Dat zou namelijk betekenen dat PSV zaterdag punten heeft verloren bij Sparta.”

Slot kan zondag nog geen beroep doen op Gernot Trauner. Quinten Timber heeft wel weer volledig getraind en zal op de bank plaatsnemen. „We zullen deze wedstrijd heel geconcentreerd moeten benaderen”, waarschuwde Slot. „Excelsior strijdt voor handhaving in de Eredivisie, en ze doen het zeker op eigen veld heel goed. Als ik me niet vergis hebben ze het thuisduel met AZ gewonnen en kwam FC Twente daar niet verder dan een gelijkspel. En tegen Ajax wisten ze ook een aantal mooie kansen te creëren. Dus we zullen goed moeten zijn om daar te winnen en dan kijken we wel wat dat zondag waard is.”

VIDEO: Chef voetbal Telesport Valentijn Driessen over het mogelijk naderende kampioenschap van Feyenoord.

Bekijk hier de stand en het programma in de Eredivisie