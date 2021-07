Klap na klap voor dressuurploeg: mentale weerbaarheid op de proef gesteld

Daags voor vertrek naar Japan overleed Zonik, de zeer succesvolle hengst van Edward Gal en Hans Peter Minderhoud. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - „Het voortraject was een hobbelige weg”, zegt dressuurbondscoach Alex van Silfhout. Dat is nog zachtjes uitgedrukt, want alle Oranje-teamleden hebben vlak voor de Olympische Spelen emotioneel een zware klap te verduren gekregen. Vandaag komen ze voor het eerst in actie.