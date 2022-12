Premium Het beste van De Telegraaf

Niet iedereen geniet van galavoorstelling ’Goddelijke Kanaries’ Brazilië springt in het oog: kritiek op dansjes, historische wissel en Ronaldo als talisman

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Brazilië heeft een feestje gemaakt van de terugkeer van Neymar. Met de van een enkelblessure herstelde vedette weer in de gelederen werd Zuid-Korea al in de eerste helft naar een kansloze nederlaag gespeeld (4-1). De Goddelijke Kanaries scoorden maar liefst vier keer in een halfuur tijd en sloegen na hun doelpunten letterlijk aan het dansen. En als je van één land op een WK dansjes mag verwachten, dan zijn het wel de Brazilianen. Ook op het WK van 1994 deden ze het al. Nederland weet er alles van.