Marcus Rashford na racistische berichten: ’Ik excuseer mij niet voor waar ik vandaan kom’

In een statement op social media maakt de aanvaller van Manchester United eerst en vooral zijn excuses voor zijn misser. „Ik heb een lastig seizoen gehad, dat is iedereen wel duidelijk. Misschien dat ik daarom net met wat minder vertrouwen de finale inging. Ik heb altijd vertrouwen in mezelf als ik een penalty ga nemen, maar dit keer voelde het verkeerd aan. Tijdens de lange tocht naar de stip probeerde ik nog wat tijd te rekken, maar het resultaat was niet waar ik op had gehoopt. Ik heb het gevoel dat ik mijn teamgenoten teleur heb gesteld. Alsof ik iedereen teleur heb gesteld.”

Rashford gaat vervolgens bij zichzelf te rade. „Het nemen van een strafschop was het enige dat ik gevraagd was bij te dragen. In mijn slaap schiet ik ze er nog in. Maar waarom deze dan niet? Het blijft zich sindsdien eindeloos afspelen in mijn hoofd. Het enige dat ik kan zeggen is ’sorry’. Ik had graag gewild dat het anders was gelopen.”

Vervolgens reageert Rashford op de vele nare berichten die hij, net zoals Jadon Sancho en Bukayo Saka, ontving. „Ik ben groot geworden in een sport, waar ik het verwacht dingen over mezelf te lezen. Over mijn huiskleur, over waar ik ben opgegroeid of, meest recent, over wat ik buiten het veld doe. Kritiek op mijn spel mag je de hele dag leveren. Mijn strafschop was niet goed genoeg, hij moest erin. Maar ik zal mij nooit excuseren voor wie ik ben en waar ik vandaan kom.”

„Ik ben nooit trotser geweest, dan wanneer ik speel met de drie leeuwen op mijn borst en mijn familie voor mij juicht in een menigte van tienduizenden fans. De meeste berichten die ik vandaag heb ontvangen zijn overweldigend positief. De actie in Withington (waar een beschadigde muurschildering van Rashford met kaarten werd hersteld, red.) heeft mij tot in tranen geroerd. Ik ben Marcus Rashford. Een 23 jaar oude zwarte man uit Withington and Wythenshawe uit Zuid-Manchester. Zelfs als ik niks heb, heb ik nog altijd dat”, aldus Rashford.