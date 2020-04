Weduwe eert laatste topprestatie overleden Kobe Bryant

Op 26 januari kwamen de 41-jarige Bryant en zijn 13-jarige dochter Gianna om bij een helikoptercrash. Ze waren op weg naar een basketbalwedstrijd van het team van Gianna, dat Bryant coachte. „Elke dag wens ik dat ik terug kon gaan naar de ochtend van die fatale dag, dat ze die dag gewoon een thuiswedstrijd zouden spelen”, schrijft Vanessa Bryant op Instagram. „Het leven is echt niet eerlijk. Dit is zo zinloos.”

„Mijn man heeft twintig jaar lang hard gewerkt, alles gegeven. Daarna wilde hij alleen maar met mij en onze dochters de verloren tijd inhalen. Hij wilde er zijn bij elke belangrijke stap die ze zetten in het leven. Maar hij heeft maar drie jaar en negen maanden van zijn pensioen kunnen genieten. In die tijd won hij een Oscar, schreef hij een bestseller, opende hij Granity Studios en coachte hij het basketbalteam van Gianna. Ook zij werkte hard, zeven dagen per week, net als haar vader.”