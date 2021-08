FC Groningen in extremis naar winst bij Cambuur door wereldgoal Strand Larsen

De eerste kans was voor FC Groningen, maar Cambuur-doelman Sonny Stevens redde fraai. De Groningers hadden wel meer balbezit, maar konden dit overwicht nog niet uitdrukken in kansen, laat staan goals. Al was Tomas Suslov er nog dicht bij met een fraaie volley, maar Stevens stond op zijn post.

Tot de 33e minuut welteverstaan, toen Ahmed El Messaoudi na een kort genomen hoekschop geheel vrijstaand kon inkoppen. Het optreden van Cambuur-spits Sam Hendriks op de doellijn was daarna niet al te best: 0-1. De eerste 45 minuten van deze wedstrijd waren vooral gezapig te noemen.

Ahmed El Messaoudi van FC Groningen viert 0-1 met zijn teamgenoten. Ⓒ ANP/HH

Na de theepauze besloot de ploeg van trainer Henk de Jong de duimschroeven wat aan te draaien en meer druk te zetten en dat zorgde ervoor dat Groningen onder druk kwam te staan. Zo leek het schot van Issa Kallon richting de kruising te gaan, maar sluitpost Peter Leeuwenburgh tikte de bal uit het doel.

Alex Bangura (SC Cambuur) en Tomas Suslov (FC Groningen) in een verbeten duel. Ⓒ ANP/HH

Het opportunisme van de Friezen werd beloond in de 68e minuut, waar Robin Maulun op aangeven van Jamie Jacobs fraai de 1-1 aantekende. Het leek lang uit te draaien op 1-1. Ondertussen was spits Strand Larsen ingevallen bij FC Groningen en met zes minuten blessuretijd zag de ploeg ineens kansen. De lange spits werd in de 93e minuut in de zestien aangespeeld, hield de bal hoog en met een omhaal bezorgde hij trainer Danny Buijs en de fans een geweldig slot: 1-2.