Driedubbele kater Volendam: rode kaart, nederlaag en arbitragezaak Carel Eiting

VOLENDAM - FC Volendam is het nieuwe seizoen – na een rode kaart van Robert Mühren – dramatisch begonnen met een nederlaag tegen Vitesse (1-2, doelpunten Robert Mühren, Mathijs Tielemans en Marco van Ginkel). Het vervelende nieuwe hoofdstuk in de slepende transfersoap rond Carel Eiting zorgde zelfs voor een driedubbele kater. De middenvelder, die zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar FC Twente, meldde zich enkele uren voor de wedstrijd ziek uit onvrede over de gang van zaken en heeft een arbitragezaak aangespannen, melden bronnen rondom de speler. Die staat – als de arbitragecommissie de zaak aanneemt – al voor donderdag 17 augustus (19.30 uur) gepland, zegt de KNVB desgevraagd.

Carel Eiting Ⓒ ANP/HH