Jumbo-kopmannen krijgen in Tour volledige steun van uitblinker Van Aert

Wout van Aert verrast Elia Viviani in de tiende etappe van de Tour in 2019. Ⓒ ANP/HH

De verbijsterde blik van Elia Viviani en de oerkreet van de Belg. U weet wel, die sprintzege van Wout van Aert (25) in de Tour 2019. Een herhaling krijgen we dit jaar met 95 procent zekerheid niet te zien. In de massasprints moet Van Aert de kopmannen uit de schermutselingen houden en ook in de overgangsritten telt enkel en alleen het eindklassement van Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic, „Wout is in de Tour een 100 procent knecht en hij ziet dat zelf ook volledig zitten. Hij wil bijdragen aan de eindzege in Parijs”, aldus Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma.